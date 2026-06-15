«Aiuto, c’è un topo in business class». Le immagini a bordo del volo diventano virali – Il video

Lo ha denunciato una passeggera dell'Airbus A321 della compagnia statunitense JetBlue. Il roditore, grosso, scorazzava tra le plafoniere sopra i sedili

Una scheggia nera, che si muove rapidamente all’interno delle plafoniere luminose sopra i sedili dei passeggeri. È quanto ha ripreso una viaggiatrice a bordo di un Airbus A321 della compagnia statunitense JetBlue durante un volo nella sezione “Mint”, ovvero la business class del vettore. Nelle immagini, diventate virali sui social, si vede chiaramente un grosso topo aggirarsi nell’intercapedine della cappelliera. Il video ha scatenato un acceso dibattito on line.

Tra battute e preoccupazioni per la sicurezza

Anche se qualcuno ha scherzato sul “passeggero clandestino”, in prima classe e senza biglietto, qualcuno ha sollevato in rete i dubbi sulle condizioni igieniche a bordo. Altri invece hanno ricordato un rischio potenzialmente più serio: la possibilità che il roditore possa danneggiare cavi elettrici o componenti dei sistemi di bordo, compromettendo la sicurezza operativa dell’aeromobile.

La risposta di JetBlue

JetBlue è intervenuta rapidamente sulla vicenda, rispondendo direttamente al post della passeggera. La compagnia si è scusata per l’accaduto e ha chiesto alla cliente di fornire in privato i dettagli della prenotazione e la data di nascita per identificare con precisione il volo e l’aereo coinvolti. La donna ha successivamente confermato di aver trasmesso le informazioni richieste. Resta ora da verificare l’autenticità tecnica del filmato e accertare quali controlli e procedure di bonifica siano stati effettuati sul velivolo.

Come ci arrivano i topi sugli aerei

Anche se gli aerei commerciali sono altamente controllati, la possibilità che piccoli animali possano introdursi all’interno non è così remota. Ingenere succede nelle operazioni di terra, durante il carico e scarico di bagagli e merci.