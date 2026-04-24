Il soldato Usa beccato a scommettere sulla caduta di Maduro

Gannon Ken Van Dyke è accusato di aver utilizzato informazioni classificate. Ha guadagnato 400 mila dollari

Un soldato statunitense sospettato di aver intascato 400 mila dollari sulla caduta del presidente del Venezuela Nicolás Maduro è stato incriminato per frode. L’inchiesta segue i crescenti sospetti di insider trading sulle azioni dell’amministrazione Trump. Gannon Ken Van Dyke è accusato di aver utilizzato informazioni classificate per scommettere sull’intervento statunitense in Venezuela il 3 gennaio, ha specificato il dipartimento. Dall’inizio di dicembre, il 38enne aveva piazzato più di 30 mila dollari su 13 scommesse sul sito web Polymarket riguardanti un intervento statunitense in Venezuela o la caduta del presidente.

Il soldato

«Van Dyke ha vinto le sue scommesse su questi contratti. In totale, avrebbe realizzato un profitto di circa 409.881 dollari», ha spiegato il dipartimento Usa in una nota: «Aveva accesso a informazioni sensibili, non pubbliche e classificate su questa operazione». Di stanza presso la base militare di Fort Bragg, nella Carolina del Nord, ha «partecipato alla pianificazione e all’esecuzione» dell’operazione che ha portato alla cattura di Maduro e alla sua estradizione negli Stati Uniti. Dove deve essere processato per traffico di droga. «Gli uomini e le donne che prestano servizio in uniforme hanno accesso a informazioni classificate (…) e hanno il divieto di utilizzare queste informazioni altamente sensibili per ottenere vantaggi finanziari personali», ha ribadito il procuratore generale ad interim Todd Blanche.

Il processo

Il soldato andrà a processo per uso illecito di informazioni governative riservate per profitto personale, furto di informazioni governative, frode telematica e transazioni monetarie illegali. Se condannato per tutti i capi d’accusa, rischia fino a 50 anni di carcere. Polymarket aveva presentato una denuncia e ha partecipato alle indagini. «L’insider trading non ha posto su Polymarket», e l’arresto «dimostra che il sistema funziona», ha dichiarato la società. «Purtroppo il mondo intero è diventato una specie di casinò… in Europa e ovunque, si fanno questo genere di scommesse», ha detto ai giornalisti il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

Il caso Iran

Siti web come Polymarket e Kalshi, che consentono agli utenti di scommettere sulla probabilità che un evento si verifichi, sono già stati implicati nel conflitto in Medio Oriente. Sei account aperti su Polymarket hanno intascato 1,2 milioni di dollari dopo aver scommesso su un attacco statunitense all’Iran il 28 febbraio, il giorno in cui è iniziata l’offensiva. Non sono stati effettuati arresti in relazione a queste scommesse e finora non ci sono indicazioni che la cerchia ristretta di Trump, verso cui sono caduti i sospetti, possa essere collegata a queste transazioni.