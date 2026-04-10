Così qualcuno ha scommesso (e guadagnato tanto) su Trump e la tregua con l’Iran

Sulla piattaforma di scommesse c'è chi si è iscritto qualche minuto prima di puntare i soldi. Ed è l'ennesima volta che questo succede da quando Trump è presidente

È successo di nuovo. Un gruppo di clienti sulla piattaforma di previsioni Polymarket ha piazzato scommesse molto specifiche e tempestive sull’eventualità che Stati Uniti e Iran raggiungessero un accordo sul cessate il fuoco martedì 7 aprile. Generando milioni di dollari di profitti. E tra questi anche stavolta una serie di nuovi account che si sono registrati sulla piattaforma addirittura pochi minuti prima dell’annuncio della tregua. E nonostante il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avesse detto fino a qualche minuto prima di essere pronto a «distruggere» Teheran.

Le scommesse sulla tregua tra Stati Uniti e Iran

Non solo. Il 7 aprile 2026 i trader hanno scommesso un totale di quasi un miliardo di dollari (950 milioni) sul calo dei prezzi del petrolio. Prima dell’annuncio del cessate il fuoco. Secondo i dati del London Stock Exchange alle 19.45 GMT di quel giorno sono stati venduti 8.600 lotti di futures sul Brent e sul greggio Usa. Alle 23.00 Trump ha annunciato la tregua di due settimane. Facendo crollare i futures (ovvero i contratti derivati standardizzati negoziati su mercati regolamentati che obbligano le parti a scambiare un’attività sottostante – materie prime, indici, valute – a un prezzo prefissato entro una data futura) del 15%. Il prezzo è sceso sotto i 100 dollari al barile all’inizio della sessione di trading del giorno successivo.

Polymarket

I dati blockchain di Polymarket mostrano che almeno 50 account hanno piazzato scommesse a favore del cessate il fuoco prima che Trump lo annunciasse. Questi portafogli erano alla prima scommessa su Polymarket. L’Associated Press ha citato dati ottenuti tramite una piattaforma di analisi crittografica. Mostravano una cinquantina di account tra cui un portafoglio, creato intorno alle 10:00 ET dello stesso giorno che ha generato un profitto di 200 mila dollari dopo averne scommessi circa 72 mila. Mentre un altro utente, iscritto alla piattaforma il 6 aprile, ha portato a casa 125 mila e 500 dollari. Un terzo portafoglio è stato creato appena 12 minuti prima dell’annuncio di Trump. E ha incassato circa 48.500 dollari dopo aver scommesso 31.908 dollari. Polymarket non ha risposto a una richiesta di commento da parte di Reuters sulla vicenda.

Trump Taco aiuta la speculazione?

Secondo il Guardian esiste anche la possibilità che i singoli utenti di Polymarket abbiano piazzato le loro scommesse aspettandosi che Trump facesse marcia indietro. Data la sua abitudine, durante il suo secondo mandato, di lanciare minacce audaci per poi ritirarsi. Un fenomeno che i suoi critici hanno deriso definendolo «Trump si tira sempre indietro» o «Taco». Alcuni di loro tra l’altro dovranno attendere i pagamenti perché Polymarket ha etichettato come «contestato» il cessate il fuoco. Dato che Teheran ha continuato a tenere chiuso lo Stretto di Hormuz e gli attacchi nella regione sono proseguiti con l’Idf che ha bombardato il Libano. La controversia si dovrebbe chiudere entro le prossime 48 ore.

I precedenti

Prima della tregua Polymarket aveva ospitato in molte occasioni scommesse vincenti sulla politica americana. Reuters ricorda che il 23 marzo scorso uno o più trader non identificati hanno scommesso 500 milioni di dollari sui futures del petrolio Brent e WTI in un minuto. Poco prima che Trump annunciasse una sospensione di cinque giorni degli attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane. A seguito di ciò, i prezzi del petrolio sono crollati del 15%. Quando il post di Trump sui social media che annunciava la decisione è stato pubblicato alle 11:05 GMT, oltre 13.000 lotti, equivalenti a 13 milioni di barili, sono stati scambiati in 60 secondi, causando un calo del Brent da 112 a 99 dollari al barile e del WTI da 99 a 86 dollari al barile.



E ancora: il 28 febbraio 2026, giorno dell’attacco congiunto di Usa e Israele all’Iran, molte scommesse sono state piazzate sulla rimozione di Alì Khamenei dalla carica di Guida Suprema prima del primo marzo, ovvero il giorno successivo. L’azienda si è rifiutata di pagare un totale di 54 milioni di dollari a chi aveva azzeccato la previsione ed è stata citata in giudizio. Dove ha spiegato che non paga in caso di morte dell’oggetto della scommessa. Circa 529 milioni di dollari erano stati scommessi su una serie di contratti legati alla tempistica degli attacchi statunitensi e israeliani contro l’Iran, mentre altri 150 milioni di dollari erano stati puntati sulla rimozione di Khamenei.

I sei account

La società di analisi Bubblemaps ha identificato sei account che hanno realizzato un profitto complessivo di 1,2 milioni di dollari da scommesse su Polymarket finanziate nelle ore immediatamente precedenti i raid, avvenuti il 28 febbraio. Il deputato statunitense Mike Levin della California ha segnalato una specifica scommessa su Polymarket piazzata poco prima degli attacchi in Iran. E ancora: nonostante l’inflazione spingesse a vendere i titoli del Tesoro Usa a lunga scadenza, il giorno prima dell’attacco all’Iran i rendimenti del titolo decennale sono scesi al di sotto del 4% a causa degli acquisti. Anche le azioni delle compagnie aeree statunitensi sono crollate quel giorno a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, con l’indice Dow Jones U.S. Airlines in calo del 5,13%.

La cattura di Maduro e i dazi

Il 3 gennaio 2026 un trader ha guadagnato 410 mila dollari dopo aver scommesso sulla destituzione del presidente venezuelano Nicolas Maduro a gennaio. Le scommesse erano a quota 34 mila dollari nei giorni precedenti. Ad aprile altri hanno scommesso milioni di dollari sulla pausa dei dazi. Il post di Trump su Truth Social, che annunciava la sospensione dei dazi, è arrivato alle 13:18 ET del 9 aprile, innescando un balzo del 9,5% per l’S&P 500. I dati di mercato mostrano che alcuni contratti di opzioni hanno registrato un picco di attività di trading prima dell’annuncio. Qualcuno guadagna soldi sfruttando informazioni riservate dell’amministrazione? Chi?