Iran, oggi è il giorno della «distruzione totale» – La diretta

L'ultimatum di Trump in scadenza: in programma attacchi nella notte. I negoziatori pessimisti sulla possibilità di un accordo all'ultimo. Intanto esplosioni a Teheran

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato per stasera martedì 7 aprile la «distruzione totale dell’Iran». Teheran non ha finora risposto al suo ennesimo ultimatum. E non ha riaperto lo Stretto di Hormuz, se non per le navi che pagano un pedaggio. «L’intero Paese potrebbe essere distrutto in una sola notte», che potrebbe essere tra martedì sera e mercoledì, ha dichiarato Trump in una conferenza stampa. L’esercito iraniano ha replicato denunciando la «retorica arrogante» e affermando tramite un portavoce che tali dichiarazioni non avevano «alcun effetto» sulle sue operazioni.

La guerra scatenata il 28 febbraio dai bombardamenti israeliani e americani sull’Iran ha causato migliaia di morti in Medio Oriente, principalmente nella Repubblica islamica e in Libano, dove opera il suo alleato Hezbollah. Trump ha affermato che gli iraniani appoggiavano «attacchi continui» ed erano «pronti a soffrire» per rovesciare l’attuale regime. Poche ore prima, interrogato sulla sua minaccia di distruggere le centrali elettriche, aveva dichiarato di «non essere preoccupato» del rischio di commettere crimini di guerra. Qualsiasi attacco contro infrastrutture civili, in particolare impianti energetici, è illegale e inaccettabile, ha sottolineato il presidente del Consiglio europeo, António Costa. Ma per il repubblicano il crimine di guerra sarebbe permettere all’Iran di acquisire armi nucleari.



Intanto in Libano il bilancio delle vittime si avvicina a 1.500, secondo le autorità locali. I sobborghi meridionali di Beirut, sotto il controllo di Hezbollah, sono quasi completamente deserti dal 2 marzo. Solo pochi negozi rimangono aperti, ha osservato un giornalista dell’Afp. I ritratti dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso all’inizio della guerra in un attacco congiunto tra Stati Uniti e Israele in Iran e presentato come il martire della nazione, adornano le principali arterie stradali.