Guerra del Golfo: Usa, Israele e Iran lavorano a una tregua di 45 giorni – La diretta

Il patto fermerebbe l'ultimatum di Trump. Ma le possibilità di giungere a un accordo rimangono scarse. Raid su Haifa e Teheran nella notte, il petrolio torna a salire

Una tregua di 45 giorni. È questa la base della trattativa per la Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran, arrivata al suo 38esimo giorno. Secondo quattro fonti statunitensi, israeliane e regionali a conoscenza dei colloqui, gli Stati Uniti, l’Iran e un gruppo di mediatori regionali stanno discutendo i termini di un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni che potrebbe portare a una fine definitiva della guerra. A scriverlo è Axios. Il patto servirebbe così a concludere la guerra e fermerebbe l’ultimatum di Donald Trump, che domenica 5 aprile ha dato 24 ore di tempo a Teheran per arrendersi minacciando in caso contrario la distruzione di siti nucleari e centrali elettriche.

L’accordo sarebbe in due fasi. La prima prevederebbe un potenziale cessate il fuoco di 45 giorni, durante il quale si negozierebbe la fine definitiva della guerra. Il cessate il fuoco potrebbe essere esteso se fosse necessario più tempo per i colloqui, ha affermato una delle fonti. La seconda fase consisterebbe in un accordo per porre fine alla guerra. Ma le possibilità di giungere a un accordo in 24 ore sono scarse.