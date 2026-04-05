Ultime notizie Crisi Usa - IranDonald TrumpMatteo Piantedosi
ESTERIAlì KhameneiArmiCrisi Usa - IranCurdiDonald TrumpIranMedio OrienteServizi segretiUSAVideo

Trump svela il piano (fallito) per far cadere gli Ayatollah: «Abbiamo mandato armi agli insorti, ma se le sono tenute i curdi» – Il video

05 Aprile 2026 - 18:57 Diego Messini
embed
Donald Trump
Donald Trump
La rivelazione del leader Usa sulle trame nelle settimane in cui il regime reprimeva le proteste: «Hanno fatto 45mila morti»

Nell’inverno appena conclusosi, prima di decidersi ad attaccare militarmente l’Iran, gli Stati Uniti avrebbero tentato di far cadere il regime degli Ayatollah in un altro modo: armando gli insorti che manifestavano nelle piazze al grido di «Morte a Khamenei». Lo ha svelato lo stesso Donald Trump in una conversazione telefonica con il giornalista di Fox News Trey Yingst. Dalla fine di dicembre 2025 l’Iran è stato sconvolto da proteste partite dal bazar di Teheran e poi estesesi a macchia d’olio: la repressione impietosa del regime avrebbe fatto in poche settimane, dice ora il presidente Usa, «45mila morti» (la stima più alta fin qui circolata sui canali dell’opposizione era di 36.500 vittime, quella ufficiale del regime “appena” sopra le 3mila). A gennaio Trump aveva promesso che avrebbe aiutato la popolazione a far cadere una volta per tutte il regime, ventilando un’azione militare, poi in un primo momento scartata. Ma in quella fase, svela ora lo stesso capo della Casa Bianca, gli Usa provarono a far collassare la teocrazia dall’interno. Senza successo.

La tela Usa coi curdi e il presunto «tradimento»

«Gli Stati Uniti hanno mandato ai manifestanti armi, molte. Gliele abbiamo mandate tramite i curdi», ha detto Trump al giornalista di Fox, che ha poi riferito per sommi capi la conversazione in diretta tv. Non è chiaro in quale momento esattamente sarebbe avvenuta l’operazione. Fatto sta che essa non andò a buon fine. Perché? Secondo Trump, per colpa dei curdi. «Penso che si siano tenuti loro le armi», è la clamorosa accusa sganciata dal leader Usa. È noto che la Cia ha da decenni legami solidi con le milizie curde, popolo senza Stato che vive tra Turchia, Iraq e Iran, così come sono noti i suoi tentativi di usare quegli intrecci per portare avanti battaglie delicatissime senza “sporcarsi le mani”. E i tradimenti Usa a ripetizione. Ai primi di marzo, dopo l’inizio dei bombardamenti sul Paese, erano circolate voci insistenti di un ingresso in Iran di combattenti curdi addestrati e coperti dal cielo dagli americani per sfidare in armi i pasdaran. Piano rischiosissimo, che infatti non ha mai davvero visto la luce. Un mese dopo, non c’è traccia di collasso del regime – e Trump è costretto a procedere sul filo dell’equilibrio tra minacciosi ultimatum e negoziati. E la carta curda è tornata di nuovo nel taschino. Fino alla prossima occasione.

Articoli di ESTERI più letti
1.

Teheran rigetta il nuovo ultimatum di 48 ore di Trump. Wsj: il presidente punta all’escalation – La diretta

2.

Il no di Sigonella e l’ambasciata iraniana in Italia che cita il sondaggio su La7: «Il governo continui così»

3.

Wsj: «Negoziati con gli Usa a un punto morto». Rifiutata da Teheran la tregua di 48 ore. E Doha si sfila dal ruolo di mediatore – La diretta

4.

«Trump è in ospedale»: due indizi hanno fatto circolare la voce del ricovero del presidente, ma il portavoce smentisce

5.

Iran, caccia americano abbattuto: salvo uno dei due piloti, si cerca il secondo. La tv iraniana: «Ricompensa per chi ce lo consegna» – I video

leggi anche
Bomba esercito Usa
ESTERI

Il pilota Usa salvato in Iran «è ferito gravemente», Trump minaccia le centrali nucleari di Teheran: «Aprite Hormuz pazzi bastardi o finirete all’inferno» – La diretta

Di Alba Romano
caccia usa iran
ESTERI

Le forze speciali, i depistaggi della Cia e la battaglia a sorpresa di notte: come è stato salvato il pilota Usa in Iran prima che fosse catturato

Di Cecilia Dardana
iran usa israele
ESTERI

Le forze Usa recuperano anche il secondo pilota dell’F-15 abbattuto. L’annuncio di Trump: «Sta bene, una delle operazioni più audaci della storia»

Di Cecilia Dardana