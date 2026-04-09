Lo Stretto di Hormuz è chiuso (di nuovo) e pieno di mine – La diretta

Le Guardie Rivoluzionarie indicano un percorso alternativo. Le navi tornano indietro. Intanto Hezbollah bombarda Israele e il prezzo del petrolio torna a crescere

Nessuna petroliera o nave per il trasporto di gas ha attraversato lo Stretto di Hormuz da quando è scattato il cessate il fuoco. Lo riporta il New York Times citando i dati di Kpler, società di tracciamento di navi globale. Solo quattro navi adibite al trasporto di carichi secchi sono riuscite ad attraversarlo. L’agenzia di stampa iraniana Fars aveva riferito che la Repubblica Islamica aveva sospeso il transito nello stretto in segno di protesta contro gli attacchi israeliani in Libano.

Ma nella notte un comunicato dell’Autorità portuale iraniana ha fatto sapere che «al fine di proteggersi da possibili collisioni con mine, in coordinamento con la Marina delle Guardie Rivoluzionarie (…), fino a nuovo avviso, (le navi) devono seguire rotte alternative per il traffico nello Stretto di Hormuz», citando una dichiarazione militare accompagnata da una mappa marittima che mostra le rotte a sud e a nord dell’isola di Larak.

Nella notte i dati di tracciamento marittimo hanno mostrato che la petroliera Aurora, in rotta verso l’uscita dello Stretto, ha improvvisamente cambiato direzione vicino alla costa di Musandam (in Oman) ed eseguito una virata di 180 gradi tornando nel Golfo Persico. La riapertura dello Stretto di Hormuz era uno dei punti della tregua tra Usa, Israele e Iran. La Grecia intanto ha protestato per il pedaggio che Teheran condividerà con l’Oman.