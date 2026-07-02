La scommessa sulla fine di Putin su Polymarket, il giallo sulla data per il cambio al Cremlino e in Crimea: quanti soldi può vincere

Lo scommettitore anonimo avrebbe piazzato due puntate mirate sul futuro di Russia e Ucraina. Ha puntato 400 mila dollari su un nuovo presidente russo per il 2027. E anche sulla Crimea, lo scommettitore anonimo sembra avere le idee molto chiare. I precedenti e i sospetti sulle informazioni riservate

Su Polymarket è spuntata una puntata anonima da 400mila dollari secondo cui Vladimir Putin non sarà più presidente della Russia entro il 31 dicembre 2026. La notizia, rivelata in esclusiva da Nbc mercoledì sera, arriva in un momento ancora infuocato nella guerra russo-ucraina. Mentre Kiev sta colpendo in profondità il territorio russo, bloccando le forniture di carburante con attacchi alle raffinerie e isolando la Crimea, Mosca risponde con una raffica di droni sulla capitale ucraina. Lo stesso scommettitore avrebbe anche piazzato anche una puntata sul fatto che l’Ucraina riconquisterà la Crimea entro il 2027.

Cosa scrive l’account X «Slava» sulla scommessa misteriosa

A far emergere il caso è stato l’account X @HEROIAM_SLAVA, che il primo luglio ha pubblicato: «An unknown investor bet $370 thousand that Putin will resign by December 31, 2026, Polymarket». Il post, corredato di screenshot della piattaforma, ha rilanciato l’attenzione su un profilo che di fatto resta sconosciuto agli utenti del mercato.

Le cifre in gioco e cosa potrebbe fruttare la scommessa

L’account che ha piazzato la puntata, aperto a maggio, si chiama @ZnotluvuiSamez e usa come immagine del profilo la bandiera ucraina. Le quote sono stimate su sei a uno: se Putin dovesse davvero uscire di scena entro il 2027, l’incasso arriverebbe intorno ai 2,5 milioni di dollari. Resta il grande dubbio se anche in questo caso, come in altri illustri precedenti, si tratti di qualcuno con informazioni riservate. Oppure si tratti di un giocare d’azzardo con tanta liquidità a disposizione.

I precedenti di Polymarket tra insider sospetti e sensori manomessi

Non è la prima volta che la piattaforma finisce sotto i riflettori per scommesse sospette. Era già successo con i raid Usa contro l’Iran, quando diversi utenti anonimi avevano puntato centinaia di migliaia di dollari sugli attacchi poche ore prima che avvenissero davvero, riaccendendo i sospetti su possibili insider. C’è anche un caso più curioso, quello di una scommessa sulla temperatura di Parigi che ha fruttato 35mila dollari a un utente che, secondo le ricostruzioni, avrebbe manomesso con un phon i sensori dell’aeroporto Charles de Gaulle.

Il caso Van Dyke e le scommesse su Maduro

Ad aprile il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva incriminato un militare dell’esercito americano, Gannon Ken Van Dyke, coinvolto nel rapimento del presidente venezuelano Maduro a inizio gennaio. Secondo l’accusa, Van Dyke avrebbe guadagnato oltre 400mila dollari su Polymarket scommettendo proprio sulla destituzione di Maduro. Nella denuncia si legge che le puntate riguardavano esiti come «Maduro fuori entro il 31 gennaio 2026» o «Gli Stati Uniti invaderanno il Venezuela entro il 31 gennaio», per un totale di circa 33mila dollari giocati mentre l’uomo era in possesso di informazioni riservate e classificate sull’operazione Absolute Resolve.