Ucraina, Zelensky pronto alle elezioni in autunno. Ma il grande rivale Zaluzhny esce allo scoperto: «Ti sfiderò»

Il leader di Kiev valuta di indire le elezioni sospese da due anni per la guerra. I sondaggi e le mosse dell'ex capo dell'esercito

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sta valutando seriamente di convocare le elezioni presidenziali – sospese da due anni a causa della guerra – per il prossimo autunno. Lo riporta la Ukrainska Pravda, secondo cui il leader di Kiev diventato comandante in capo suo malgrado avrebbe scorto nelle ultime settimane un cambio di scenario promettente: sul piano militare per le difficoltà della Russia e i contrattacchi sempre più ambiziosi dell’Ucraina; su quello politico, per i sondaggi tornati a lui favorevoli. Da qui nascerebbe l’idea di rompere gli indugi e convocare per l’autunno le elezioni presidenziali. Il mandato di Zelensky, come ricorda spesso e volentieri lo stesso Cremlino, è scaduto a maggio 2024, ma lo stato di guerra e la legge marziale hanno sin qui reso impossibile convocare nuove elezioni. Rispondendo anche alle pressioni della Casa Bianca negli scorsi mesi però Zelensky aveva detto di essere pronto a indirle non appena possibile. E se le voci raccolte dalla Ukrainska Pravda sono corrette non era solo un modo di dire.

Zelensky-Zaluzhny, l’incontro della verità

La testata di Kiev aggiunge però un’altra indiscrezione rilevante. Negli scorsi giorni Zelensky avrebbe incontrato quello che ormai da anni è indicato come il suo possibile grande sfidante alle prossime elezioni: l’ex comandante dell’esercito Valerii Zaluzhny. Popolarissimo, tra i soldati e non solo, per aver guidato la resistenza e le prime controffensive all’invasione russa, Zaluzhny è poi stato di fatto «esiliato» dal governo nel febbraio 2024. Zelensky lo ha nominato ambasciatore a Londra, una mossa letta dagli osservatori politici come funzionale ad allontanare un rivale politico sempre più ingombrante. Zaluzhny ha obbedito, da buon militare, ma non ha rinunciato a dire la sua, né a coltivare le sue ambizioni presidenziali. E negli ultimi giorni avrebbe confermato direttamente a Zelensky di essere pronto a correre. «Se le elezioni si terranno in autunno ti candiderai?», gli avrebbe chiesto il presidente in un incontro organizzato ufficialmente per fare il punto sulla situazione politica in Regno Unito dopo le dimissioni del premier Keir Starmer. «Sì, lo farò», avrebbe risposto senza remore Zaluzhny.

I sondaggi e i rischi alle elezioni

Gli uomini di Zelensky avrebbero provato a spiegargli che spaccare il Paese sarebbe un regalo a Vladimir Putin, e non è escluso gli abbiano ventilato la promessa di una nomina a primo ministro in caso di rinuncia. Ma al momento non sembrano proprio avergli fatto cambiare idea. Secondo gli ultimi sondaggi, pur condotti «al buio» sulle effettive intenzioni di candidature, Zelensky potrebbe contare oggi sul 34% dei voti, Zaluzhny sul 28, l’ex capo dell’intelligence militare Kyrylo Budanov sul 12%. Ma le presidenziali si svolgono in Ucraina con un doppio turno insidioso, che rischia di rendere il risultato finale tutt’altro che scontato. Materia di riflessione supplementare per Zelensky, e per i suoi potenziali competitor.