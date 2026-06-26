Il falso collage che paragona Zelensky a Hitler: la foto del presidente ucraino è generata con l’IA

Un contenuto virale su Threads mette a confronto un fotogramma storico del dittatore nazista con uno scatto del leader ucraino. Ma la seconda immagine è interamente fabbricata con OpenAI

Diverse condivisioni su Meta mostrano un collage dove si vede il presidente Volodymyr Zelensky accarezzare un ragazzo a confronto con la scena tratta da un documentario, dove Adolf Hitler fa il medesimo gesto con un giovane soldato. La narrazione suggerità è che il governo ucraino sia paragonabile a quello nazista. Vediamo di cosa si tratta realmente.

Il contenuto virale e perché è falso

Il confronto fotografico è il seguente, condiviso con riferimenti Giorgia Meloni:

L’immagine con Hitler appare anche in un documentario del 2018 intitolato The Nazi Child Army. Al contrario, l’immagine con Zelensky risulta generata dall’intelligenza artificiale di Open AI. Per poterlo verificare abbiamo trovato una versione di maggiore qualità pubblicata su X.com, poi abbiamo salvato la foto tagliando la parte con Hitler. Questi passaggi sono importanti per evitare dei “falsi negativi” da parte del detector della stessa Open AI, che ha riconosciuto l’immagine come generata mediante la sua Intelligenza artificiale.

Conclusioni

Il parallelismo visivo e politico tra Volodymyr Zelensky e Adolf Hitler proposto nel post è del tutto infondato. La prova cardine su cui si regge il post (l’immagine del presidente ucraino che ripete il gesto del dittatore tedesco) non è uno scatto reale decontestualizzato, ma una manipolazione digitale creata da zero tramite algoritmi di intelligenza artificiale.

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