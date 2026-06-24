Il manifesto “ingannevole” di Belgorod sullo stage per studenti russi è un’immagine generata con l’IA

La foto porta la filigrana SynthID di Google e ricalca un precedente falso ucraino

Circola un’immagine che mostra un presunto manifesto del commissariato militare di Belgorod, in Russia, attraverso il quale starebbero invitando gli studenti tra i 15 e i 17 anni a candidarsi per uno stage estivo presso il voenkomat, la struttura che in Russia gestisce la leva e l’anagrafe militare. La narrazione che accompagna la foto sostiene che si tratti di un’iniziativa reale, ma il manifesto è un’immagine generata con l’intelligenza artificiale.

Il contenuto che circola

L’immagine virale ritrae un giovane in uniforme militare accanto a un testo che, tradotto, recita così: «Ami lo sport? Cerchi un lavoretto per l’estate? Il commissariato militare del distretto di Belgorod cerca studenti dai 15 ai 17 anni per un tirocinio estivo nei ruoli di giovane collaboratore del voenkomat e specialista dell’anagrafe militare. Movimento, intelletto, risultato. Pronto a lavorare? Chiama subito!».

L’immagine è creata con l’intelligenza artificiale

L’immagine, di fatto, contiene la filigrana digitale invisibile chiamata SynthID, che Google applica ai contenuti prodotti con i suoi strumenti di IA. Analizzando l’immagine con Gemini, sia noi sia i colleghi di Provereno abbiamo trovato quella filigrana.

C’è un riscontro che chiunque può vedere a occhio. Se si ingrandisce la mostrina sul petto del ragazzo, le scritte sono un insieme di caratteri illeggibili, uno degli errori tipici delle immagini generate dall’IA,

Un numero vero per un’iniziativa che non esiste

Il numero di telefono stampato sul manifesto è autentico e appartiene davvero al commissariato militare dell’oblast di Belgorod. Anche il programma «Tempo dei propri eroi» esiste, ma si occupa di sostegno ai veterani, non di reclutare adolescenti. Tuttavia, non esiste alcuna fonte ufficiale che diffonda il volantino.

La prima pubblicazione risalirebbe alla sera del 5 giugno 2026 sul canale Telegram del progetto per i diritti umani «Идите лесом», che ha spiegato ai colleghi di Provereno di aver ricevuto la foto tramite il proprio sistema di segnalazioni e di averla poi rilanciata.

Un dettaglio interessante sull’intera vicenda riguarda un altro manifesto, che circolava quasi identico in lingua ucraina per sostenere che le autorità di Kiev avrebbero invitato gli studenti a lavorare in un centro di reclutamento a Čerkasy. Il manifesto, come quello attribuito a Belgorod, riporta la stessa tipologia di narrazione, e risulta diffuso da un canale filorusso per poi essere smentito dalle autorità di Čerkasy.

Conclusioni

Il manifesto di Belgorod, che inviterebbe gli studenti tra i 15 e i 17 anni a uno stage estivo in un centro di reclutamento militare russo, risulta essere un’immagine generata con l’intelligenza artificiale.

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