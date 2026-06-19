La prova sarebbe un video di sorveglianza diffuso da AP, ma la stessa agenzia smentisce

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) riportano una clip recante il logo della Associated Press (AP) dove si sostiene che Cole Allen, l’uomo sospettato di aver voluto attentare alla vita del presidente americano Donald Trump, si sarebbe recato presso l’ambasciata ucraina diverse volte prima dell’attentato. Questi contenuti lasciano intendere l’esistenza di un complotto, in quanto non si tratterebbe più di un “lupo solitario”.

Per chi ha fretta:

Sui social circola un video con il logo di Associated Press che sostiene che il sospettato Cole Allen abbia visitato quattro volte l’ambasciata ucraina prima dell’attacco a Donald Trump.

La clip viene usata online per alimentare la teoria di un complotto internazionale dietro l’attentato del 25 aprile.

Il video è un falso materiale: l’agenzia Associated Press ha confermato di non aver mai prodotto né pubblicato questo contenuto, diffuso originariamente da un account privato su X.

Il contesto

Le condivisioni in oggetto riportano le seguenti didascalie: «Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano Cole Allen, sospettato dell’assassinio di Trump, recarsi all’ambasciata ucraina quattro volte prima dell’attacco del 25 aprile. L’ultima visita: il giorno prima, con in mano una sacca da golf. Non si tratta più di una storia di “lupo solitario”».

Altri riportano che per Zelensky si starebbe aggravando la situazione siccome «Le riprese delle telecamere di sorveglianza mostrano Cole Allen, sospettato dell’assassinio di Trump, recarsi all’ambasciata ucraina quattro volte prima dell’attacco del 25 aprile. L’ultima visita: il giorno prima, con in mano una sacca da golf. Non si tratta più di una storia di “lupo solitario”».

Il finto servizio di Associated Press

C’è un problema. La fonte originale non è AP, bensì l’utente Garbage Human, che ha diffuso il filmato su X.com. L’Agenzia di stampa ha smentito ufficialmente di aver mai prodotto la clip in oggetto.

Si tratta dunque di un falso, come riporta la collega Uliana Malashenko per Lead Stories, che ha contattato Nicole Meir, Media Relations Manager di AP: «Il video in questione non è un autentico report di AP e non è stato pubblicato da The Associated Press».

Conclusioni

Il filmato che circola sui social network è stato contraffatto ad arte applicando il logo di una testata internazionale per conferire credibilità a una notizia falsa. Non esiste alcuna prova o riscontro documentale che colleghi Cole Allen a visite presso l’ambasciata ucraina nei giorni precedenti l’attentato a Donald Trump.

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