Usha Vance e l’attentatore Cole Allen insieme nel 2017? È un falso, ecco perché

Una teoria del complotto sostiene che fossero insieme in un servizio TV di ABC7 del 2017, ma non si tratta della moglie di J.D. Vance

Sui social circola una teoria del complotto secondo cui la Second Lady Usha Vance e l’attentatore di Donald Trump, Cole Tomas Allen, sarebbero apparsi insieme in un servizio televisivo del 2017 di Abc7. La tesi suggerisce un “set-up del Deep State” orchestrato anni fa. In realtà, la donna nel video non è Usha Vance e la smentita arriva direttamente dai dati biografici e biologici della moglie di J.D. Vance.

Per chi ha fretta

Un video di ABC7 del 2017 viene usato per sostenere che Usha Vance conoscesse l’attentatore di Trump anni prima dei fatti.

La donna che parla nel filmato presenta tratti somatici differenti da quelli della Second Lady, in particolare la forma del naso.

Nel marzo 2017, data del servizio, Usha Vance era in piena gravidanza. La donna nel video non è incinta.

Analisi

Il video al centro della teoria del complotto è un servizio della testata Abc7 Los Angeles datato martedì 14 marzo 2017. Il filmato riguarda la conferenza tecnologica “Aging into the Future”, dedicata a innovazioni per la terza età. Tra i partecipanti figurano alcuni studenti di ingegneria del Caltech che presentano prototipi tecnologici.

Cosa si intende per “Deep State set-up”

Con l’espressione “Deep State set-up” si suggerisce che l’evento sia una messinscena orchestrata dal cosiddetto «Deep State», ovvero un presunto governo ombra che agirebbe da dietro le quinte fuori dal controllo democratico. Secondo questa narrazione complottista, l’attentato non sarebbe un gesto isolato ma un’operazione pianificata a tavolino anni prima.

La narrazione virale

Secondo i post circolati online, il video mostrerebbe un giovane attentatore (indicato nei post come Cole Thomas, studente del Caltech) e Usha Chilukuri (ora Usha Vance) nello stesso contesto. Secondo la narrazione, ci potrebbe essere un legame pregresso tra la famiglia Vance e l’attentatore, alimentando la tesi di un complotto pianificato da tempo (“Deep State set-up”). Il claim si basa esclusivamente sulla presunta somiglianza visiva tra una donna che parla al pubblico nel servizio e la moglie del candidato Vicepresidente.

Perché la narrazione complottista è infondata

Un confronto tra i profili della donna nel video e quelli della Second Lady mostra differenze evidenti. Il tratto più marcato riguarda la forma del naso e la conformazione del viso, che non corrispondono a quelli di Usha Vance.

Il servizio è stato registrato nel marzo 2017. Come riportato da People, Usha Vance ha partorito il suo primo figlio, Ewan, nel giugno del 2017. Ciò significa che a marzo la donna si trovava circa al settimo mese di gravidanza, mentre la donna ripresa nel video di Abc7 non mostra alcun segno di gravidanza, un dettaglio che rende fisicamente impossibile l’identificazione con Usha Vance.

Conclusioni

Siamo di fronte a un caso di disinformazione basato su una somiglianza superficiale e forzata. La teoria del “legame segreto” crolla soprattutto davanti allo stato di gravidanza di Usha Vance all’epoca del servizio.

Questo articolo contribuisce a un progetto di Meta per combattere le notizie false e la disinformazione nelle sue piattaforme social. Leggi qui per maggiori informazioni sulla nostra partnership con Meta.