Trump ha ignorato Zelensky al G7 di Évian? Il video virale è tagliato

Il filmato integrale mostra i due leader arrivare insieme a Macron nel salone per incontrare gli altri leader

Circola un video che mostrerebbe Donald Trump ignorare Volodymyr Zelensky al vertice del G7 di Évian-les-Bains, in Francia. Nelle immagini il presidente statunitense pare voltare le spalle al leader ucraino per salutare gli altri capi di Stato. Il video è autentico, ma risulta tagliato appositamente per evitare di mostrare il momento che precede la scena, con protagonisti Trump, Macron e Zelensky.

Il video che circola

Il filmato dura pochi secondi e vede Trump in un salone mentre stringe la mano a Ursula von der Leyen e ad altri presenti, mentre Zelensky resta sullo sfondo, fuori dal gruppo. Chi lo condivide sostiene che il presidente americano abbia snobbato di proposito l’ucraino.

Cosa mostra il filmato completo

Il video integrale è stato pubblicato dall’emittente pubblica statunitense C-SPAN (copia su YouTube). Mostra la sequenza per intero, e l’ordine delle scene cambia tutto.

Nella prima parte, Trump, Emmanuel Macron e Zelensky raggiungono insieme la sala. Il Presidente americano entra per primo seguito dal leader francese, mentre Zelensky non varca ancora la soglia perché si ferma sulla porta a salutare Rubio.

Nella seconda parte del video si arriva al fotogramma diventato virale, dove Trump è già nel salone e saluta von der Leyen e gli altri leader, mentre Macron gli indica dove si trovano.

Di fatto, Trump non saluta neanche Macron, in quanto incontrato in precedenza prima di entrare nel salone. Zelensky era già presente insieme al leader francese, giunti sul posto insieme come riportato nei video ufficiali.

I due leader si sono incontrati lo stesso giorno

Quello stesso 16 giugno Trump, Macron e Zelensky hanno tenuto un incontro a margine del vertice, durato circa trenta minuti. Era il primo faccia a faccia tra il presidente americano e quello ucraino dopo oltre quattro mesi. Al termine Trump ha definito l’incontro «buono» e ha detto che Mosca «dovrebbe trovare un accordo».

Conclusioni

Il video è autentico e non è stato manipolato, tagliandone l’inizio in modo da nascondere che Trump e Zelensky erano arrivati insieme a Macron e che il leader ucraino era rimasto indietro per salutare Rubio.

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