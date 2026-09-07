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Miami, aereo di Amazon fuori pista durante l’atterraggio: 5 morti – Il video

07 Settembre 2026 - 07:30 Alba Romano
Secondo Flightradar viaggiava a 210 km/h
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Un aereo cargo di Amazon è uscito di pista durante l’atterraggio all’aeroporto internazionale di Miami il 6 settembre. L’incidente ha causato cinque morti. Il velivolo ha urtato alcune vetture e causato un incendio. Ci sono anche cinque feriti: tre sono gravi. Tra loro i due piloti.

Il capo dei vigili del fuoco di Miami Raied Ray Jadallah ha spiegato che tre feriti sono in condizioni critiche e sono stati trasportati in un centro traumatologico, mentre altre due persone sono state portate in un ospedale locale. Diverse tra le vittime sono rimaste intrappolate nei veicoli colpiti dall’aereo e hanno dovuto essere estratte dalle vetture.

I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con 60 unità e circa 200 pompieri. Al loro arrivo, hanno trovato l’aeromobile fuori dall’area operativa dell’aeroporto, avvolto dalle fiamme e con una grande quantità di fumo. I pompieri hanno affrontato un incendio complesso nel vano motore e hanno utilizzato schiuma da unità specializzate in incendi aeroportuali per spegnerlo. Secondo i dati del sito di monitoraggio Flightradar24, l’aereo viaggiava a quasi 130 miglia orarie (circa 210 km/h) quando ha lasciato la parte utilizzabile della pista.

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Il velivolo coinvoltoè un Boeing 767-300, secondo la Federal Aviation Administration (FAA) – che ha avviato un’indagine sull’accaduto – l’aereo è uscito di pista intorno alle 14:00 ora locale dopo essere arrivato dall’aeroporto internazionale Luis Munoz Marìn di San Juan, a Porto Rico. Secondo Boeing il 767-300 era stato originariamente consegnato come aereo passeggeri nel 1994 e poi successivamente convertito in aereo cargo da una terza parte. Anche il National Transportation Safety Board ha inviato una squadra di intervento per indagare sull’incidente.

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