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Svizzera, bus turistico coinvolto in un incidente stradale: «Ci sono diversi morti»

10 Settembre 2026 - 20:42 Alba Romano
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L'incidente si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez. La Farnesina sta verificando l'eventuale presenza di italiani
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Un incidente stradale che ha coinvolto un bus turistico con a bordo 48 persone nella Svizzera orientale ha causato diversi morti e feriti. Lo ha riferito la polizia giovedì 10 settembre. «Diverse persone sono morte nell’incidente del pullman a Susch. Diverse altre sono rimaste ferite», ha dichiarato la polizia del cantone dei Grigioni su X, senza fornire dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle vittime. Il mezzo coinvolto apparterrebbe alla Oad, compagnia turistica olandese che organizza viaggi in tutta Europa. Lo riferisce la stampa svizzera.

La Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani

L’incidente si è verificato lungo il tratto stradale compreso tra Susch e Zernez. Nel frattempo, la Farnesina sta verificando l’eventuale presenza di italiani a bordo del bus.

In aggiornamento

Foto copertina: ANSA/EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT | Agenti della polizia svizzera controllano i documenti di identità dei manifestanti durante una protesta, 15 giugno 2026

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