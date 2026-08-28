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Perugia, auto si ribalta e finisce contro un muro: morti due ragazzi di 17 anni

28 Agosto 2026 - 09:44 Chiara Pancari
ambulanza incidente roma morto 18enne
ambulanza incidente roma morto 18enne
Le due vittime erano sui sedili posteriori e sono state sbalzate fuori dall'auto. Altri tre coetanei viaggiavano con loro
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Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte in Umbria dopo essere stati sbalzati fuori dall’auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre coetanei. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna tra Perugia e Marsciano. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes Classe A è uscita di strada mentre affrontava una curva e si è ribaltata più volte. Le due vittime, che si trovavano sui sedili posteriori, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo e sono finite contro il muro di una casa, morendo sul colpo.

Le indagini sull’incidente

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente: gli accertamenti dovranno chiarire perché l’auto abbia perso il controllo e ricostruire con precisione le fasi dello schianto. I tre ragazzi che viaggiavano insieme alle vittime sono stati coinvolti nell’incidente e al momento sono in corso verifiche anche sulle loro condizioni.

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