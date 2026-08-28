Perugia, auto si ribalta e finisce contro un muro: morti due ragazzi di 17 anni

Le due vittime erano sui sedili posteriori e sono state sbalzate fuori dall'auto. Altri tre coetanei viaggiavano con loro

Due ragazzi di 17 anni sono morti nella notte in Umbria dopo essere stati sbalzati fuori dall’auto sulla quale viaggiavano insieme ad altri tre coetanei. L’incidente è avvenuto intorno a mezzanotte lungo una strada interna tra Perugia e Marsciano. Secondo una prima ricostruzione, la Mercedes Classe A è uscita di strada mentre affrontava una curva e si è ribaltata più volte. Le due vittime, che si trovavano sui sedili posteriori, sono state sbalzate fuori dall’abitacolo e sono finite contro il muro di una casa, morendo sul colpo.

Le indagini sull’incidente

Sul posto è intervenuta la polizia locale, che sta ricostruendo la dinamica dell’incidente: gli accertamenti dovranno chiarire perché l’auto abbia perso il controllo e ricostruire con precisione le fasi dello schianto. I tre ragazzi che viaggiavano insieme alle vittime sono stati coinvolti nell’incidente e al momento sono in corso verifiche anche sulle loro condizioni.