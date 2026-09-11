La minaccia di Trump: «Chi non vota alle Midterm andrà all’inferno»

Il presidente Usa si butta sul misticismo: «Alzate la mano e ripetete con me: prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che ci ama così tanto che uscirò e andrò a votare. Giuriamo che il 3 novembre andremo a votare»

Queste midterm «sono fra le elezioni più importanti. Dovete farmi un favore, il favore più grande: fate finta che sia io a correre e il mio» nome sia sulla scheda, «andate a votare». Donald Trump rilancia le promesse sui 5 mila dollari per ogni americano adulto alla convention repubblicana per le elezioni Midterm di Dallas in Texas. E inaugura un nuovo metodo di propaganda: «Alzate la mano e ripetete con me: prometto al più grande presidente della storia degli Stati Uniti che ci ama così tanto che uscirò e andrò a votare. Giuriamo che il 3 novembre andremo a votare. Sapete cosa succede se alle fine non votate? Andrete all’inferno». E ancora: «Insieme batteremo i comunisti che vogliono distruggere il paese».

L’inferno di Trump

«Due anni fa sono stato eletto per salvare l’America e ho mantenuto tutte le promesse. Ho preso il momento buio dell’America e l’ho trasformato in una età dell’oro», ha sostenuto il presidente nel suo comizio per le elezioni Midterm, che costituiranno uno spartiacque per la sua presidenza. Poi ha ribadito la promessa di dare un dividendo di 5 mila dollari a ogni cittadino adulto americano se i repubblicani conserveranno, a novembre, la maggioranza alla Camera e al Senato. Aggiungendo che il premio da 5 mila dollari a tutti gli adulti americani, in caso di vittoria dei repubblicani alle elezioni di medio termine, «è possibile perché non siamo mai andati meglio. Abbiamo incassato migliaia di miliardi di dollari», ha aggiunto, riferendosi ai dazi.

Il dividendo da 5 mila euro

Poco prima il presidente in un’intervista a Fox ha dribblato i malumori sul “dividendo”: «Ci occuperemo del debito da 40 mila miliardi di dollari con la crescita. Poi, sull’Iran, «non credo nel concetto di rimpianto. Qualcuno me lo ha chiesto. Se dovessi rifarla, agirei esattamente come ho fatto», ha detto in un’intervista a Fox riferendosi alla guerra. Pur sostenendo che prenderebbe le stesse decisioni sull’Iran, il presidente ha ammesso di interrogarsi talvolta al riguardo. Il conflitto contro Teheran non piace agli americani, soprattutto alla base del presidente che lo ha eletto per girare pagina rispetto alle forever war.

Il comunismo in marcia

Donald Trump Jr, il figlio del presidente americano, ha invece detto che «queste elezioni rappresentano la decisione di maggior peso che l’America dovrà prendere. Il comunismo è in marcia e sta a noi fermarlo. Il 2024 è stato l’inizio, non la fine». «I candidati democratici stanno apertamente abbracciando l’ideologia del socialismo. Ma il loro non è socialismo, è comunismo», ha aggiunto chiamando in causa il sindaco di New York Zohran Mamdani e la deputata democratica Alexandria Ocasio-Cortez. «Quando Mamdani chiede i confini aperti lascia fuori il fatto che milioni di persone arriverebbero nel nostro paese e ci sarebbero meno opportunità per le famiglie americane. Quando Alexandria Ocasio-Cortez chiede di togliere i fondi alla polizia lascia fuori il fatto che si tradurrebbe in un aumento dei crimini e della violenza», conclude.

Le elezioni

Aprendo la seconda giornata della kermesse, gli organizzatori hanno dichiarato la presenza di 20 mila spettatori il giorno prima, una cifra vicina alla capienza massima della grande arena della squadra di basket dei Mavericks. Tuttavia, proprio come il giorno precedente, le tribune superiori apparivano in gran parte vuote. Secondo il modello Decision Desk HQ, l’agenzia France Presse prevede che i Democratici conquisteranno la maggioranza alla Camera bassa (che verrà rinnovata integralmente), mentre la battaglia per il Senato si preannuncia estremamente combattuta. Un ribaltamento che restringerebbe notevolmente il margine di manovra di Trump per gli ultimi due anni del suo mandato.