Donald Trump è di nuovo biondo? Il castano è durato solo pochi giorni

Le foto scattate alla Convention del Partito repubblicano a Dallas mostrano il Presidente degli Stati Uniti con un colore dei capelli molto più chiaro rispetto a venerdì scorso

Il cambio look di Donald Trump sembra aver avuto vita breve: The Donald è ritornato biondo. Le foto scattate al Presidente degli Stati Uniti venerdì scorso, al suo arrivo nel New Jersey, avevano mostrato il tycoon con un colore di capelli insolito, molto più scuro e tendente al castano. Tra sorpresa e ironia, le immagini avevano fatto il giro del web, scatenando numerosi commenti e dando adito a previsioni e domande. Soprattutto una: “Quanto durerà?”

Le foto di Trump alla Convention di Dallas

La risposta è arrivata ieri, quando Donald Trump ha partecipato alla Convention del Partito repubblicano a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Le foto lo ritraggono in piedi, davanti alla folla, i capelli di un colore molto più simile al suo solito biondo platino e comunque molto più chiaro di pochi giorni fa.

Il “caso”

Secondo quanto riportato dal New York Post, il cambio look di Donald Trump era stato notato dal pubblico per la prima volta venerdì scorso, quando il Presidente era sceso dall’Air Force One che lo aveva portato in New Jersey per il fine settimana, sfoggiando un colore di capelli decisamente più scuro rispetto al solito.

Le congetture sui capelli di Trump

Sui capelli di Trump negli anni si è detto di tutto: da chi pensava che fossero una parrucca a chi riteneva che il Presidente si fosse sottoposto a un qualche tipo di intervento. Famosa la scena in cui, durante la campagna elettorale del 2016, Trump permise a Jimmy Fallon, durante una sua partecipazione al Tonight Show Starring Jimmy Fallon di toccargli i capelli per dimostrare che fossero veri.