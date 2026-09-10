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Trump: "Se vinciamo alle elezioni di midterm 5mila dollari a tutti gli americani" – Il video

10 Settembre 2026 - 11:45 Redazione
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(Agenzia Vista) Dallas, Texas, Usa, 10 settembre 2026 "Poiché abbiamo fatto così bene e poiché il nostro Paese sta facendo così tanti soldi, solo io posso farvi questa promessa, e questa è la mia promessa: se i Repubblicani vinceranno la Camera dei Rappresentanti e il Senato degli Stati Uniti, entrambi, grazie al nostro successo economico… un successo economico tremendo, come nella storia non abbiamo mai avuto niente di simile a quello che sta accadendo, ma grazie alla nostra tremenda forza e successo dal punto di vista economico, emetterò un dividendo per ogni cittadino adulto negli Stati Uniti d'America di 5.000 dollari." Così il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la convention repubblicana a Dallas in Texas. Courtesy: Republican National Convention Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

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