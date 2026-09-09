Emma Bonino pronta a lasciare la terapia intensiva: «Giovedì sarà trasferita in una clinica privata». Come sta la leader radicale

L'ex ministra si prepara a lasciare l'ospedale Santo Spirito di Roma due giorni dopo il ricovero d'urgenza in codice rosso per una crisi respiratoria. Il bollettino diffuso da +Europa

Le condizioni di salute di Emma Bonino restano sotto stretto monitoraggio, ma il quadro clinico mostra segnali di stabilizzazione. A due giorni dalla grave crisi respiratoria che l’ha colpita, costringendola al ricovero in terapia intensiva all’ospedale Santo Spirito di Roma dove era giunta in ambulanza in codice rosso, arrivano novità sul suo decorso medico.

Come sta Emma Bonino: la nota di +Europa

A comunicarle è una nota diffusa dal partito +Europa: «Resta stabile ma delicata la situazione di Emma Bonino, ancora ricoverata all’ospedale Santo Spirito di Roma. A seguito del consulto tra il medico curante dott. Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani (giovedì 10 settembre, ndr) Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata».

L’ultima notte in osservazione

Dopo un’ultima notte in osservazione nel reparto di rianimazione, la storica leader radicale ed ex ministra si appresta dunque a lasciare il nosocomio romano nella giornata di giovedì. La scelta di proseguire le cure e la convalescenza in una clinica privata è maturata in pieno accordo tra i sanitari della struttura e il medico di fiducia, confermando un cauto ottimismo pur all’interno di un quadro che i medici continuano a definire «delicato».