Emma Bonino è tornata a casa, l’annuncio da +Europa: come sta la leader radicale dopo una settimana in ospedale

L'ex ministra era stata trasferita nei giorni scorsi fuori dalla subintensiva, per completare la fase di ripresa. Il ricovero in codice rosso per insufficienza respiratoria

È tornata a casa Emma Bonino, ricoverata da una settimana all’ospedale San Filippo Neri di Roma. È da +Europa che arriva la conferma, in cui si spiega che «le sue condizioni stabili». Lo scorso 5 dicembre, l’ex ministra aveva potuto lasciare la subintensiva del San Filippo Neri, per completare la ripresa in un altro reparto. Bonino era stata ricoverata il 30 novembre in codice rosso per un’insufficienza respiratoria. Già a ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi simili. Nel 2023 aveva annunciato di aver concluso le terapie oncologiche contro un microcitoma polmonare, un cancro ai polmoni sviluppato in forma molto aggressiva che le era stato diagnosticato nel 2015.

L’annuncio del ritorno a casa di Emma Bonino

«Il nostro Paese ha ancora un profondo bisogno della sua visione – scrivono nel post di +Europa – della sua forza e della sua determinazione. Proprio oggi, mentre l’Europa affronta un attacco senza precedenti, vogliamo riproporre le sue parole in un’intervista del 2019: parole che suonano più attuali che mai: “L’Europa che non ci piace è tutta l’Europa che manca e che dobbiamo fare”».