Emma Bonino ricoverata in codice rosso a Roma: insufficienza respiratoria, è in terapia intensiva

Emma Bonino ha avuto nel pomeriggio di domenica 30 novembre gravi difficoltà respiratorie ed è stata portata d’urgenza da una ambulanza in codice rosso all’ospedale romano di Santo Spirito, il più vicino alla sua abitazione dove si trovava. La storica leader radicale è stata portata subito in terapia intensiva, dove sembra rispondere alle terapie di emergenza praticate secondo fonti sanitarie. La Bonino è sempre stata vigile durante il trasporto e il ricovero.

Il tumore sconfitto, il ricovero un anno fa per gli stessi motivi e la visita di papa Francesco

Un episodio simile era capitato alla Bonino un anno fa, quando fu ricoverata in terapia intensiva sempre al Santo Spirito di Roma propriop per una insufficienza respiratoria. Allora trascorse una settimana al termine della qualòe andò a trovarla papa Francesco, che aveva stabilito con lei un rapporto di consuetudine se non proprio di amicizia. Da molto tempo la salute della Bonino aveva fatto preoccupare amici e colleghi della politica, avendo lei annunciato una decina di anni fa l’insorgenza di un rarissimo tumore polmonare di assai rara guarigione. Nel 2023 però la Bonino ha comunicato il successo delle cure ricevute e la scomparsa del tumore.