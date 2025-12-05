Emma Bonino fuori dalla terapia intensiva: è stata trasferita in un reparto per «completare la ripresa». Come sta la leader radicale

Bonino aveva accusato un malore lo scorso 30 novembre ed era stata curata in due ospedali della capitale

Migliorano le condizioni di salute di Emma Bonino, che da domenica 30 novembre era ricoverata a Roma. Secondo fonti di Più Europa, Bonino «è uscita dalla subintensiva dell’ospedale San Filippo Neri ed è stata trasferita in reparto per completare la fase di ripresa».

L’insufficienza polmonare di Emma Bonino

Bonino era arrivata in codice rosso all’ospedale Santo Spirito: la diagnosi era stata insufficienza respiratoria. La politica era stata stabilizzata ma era sempre rimasta vigile e reagiva agli stimoli. In un secondo momento la leader radicale è stata trasferita alla Strike Unit dell’ospedale San Filippo Neri, dove a Emma Bonino è stato garantito «un setting appropriato». Al Santo Spirito la politica era già stata ricoverata in terapia intensiva per problemi analoghi a ottobre 2024. Una anno prima aveva annunciato la conclusione delle terapie contro un microcitoma polmonare, una forma aggressiva di cancro ai polmoni diagnosticatale nel 2015.