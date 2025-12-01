Come sta Emma Bonino: il ricovero, la terapia intensiva e i «problemi di natura pressoria»

La leader radicale è vigile e reagisce agli stimoli. La diagnosi è insufficienza respiratoria. È arrivata al Santo Spirito in codice rosso

Emma Bonino è ricoverata da ieri domenica 30 novembre all’ospedale romano Santo Spirito in terapia intensiva. Al momento è vigile e reagirebbe agli stimoli. I problemi che l’hanno costretta a ricorrere all’aiuto dei sanitari sono di natura pressoria. Insufficienza respiratoria la diagnosi. Secondo i giornali Bonino è arrivata in ospedale in codice rosso. La leader radicale per anni ha combattuto contro un tumore, microcitoma polmonare dicono i referti. Si tratta di una forma aggressiva di cancro ai polmoni che le è stata diagnosticata nel 2015. Dopo 8 anni di cure, nel 2023 aveva annunciato la conclusione vittoriosa delle terapie. Emma Bonino era già stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva del Santo Spirito di Roma nell’ottobre del 2024 per problemi respiratori.

Emma Bonino in terapia intensiva

Pochi giorni dopo le dimissioni dall’ospedale, l’inaspettata visita a sorpresa di Papa Francesco, che la leader radicale volle celebrare con una foto su Instagram che li ritraeva al sole, sulla terrazza di casa Bonino, uno di fronte all’altro, entrambi accomodati sulla sedia a rotelle. Un bollettino medico dovrebbe essere diramato stamani. Da quanto si apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di Terapia Intensiva. Iscritta al Partito radicale dal 1975, Bonino ha svolto un ruolo di primo piano nelle campagne per la liberalizzazione dell’aborto e contro il nucleare. Entrambe realizzate mediante la propaganda referendaria e la disobbedienza civile.

Il ricovero: come sta

Il suo rapporto umano e politico con Marco Pannella è stato intenso sin dall’inizio ma, poco prima che morisse il leader radicale, le relazioni si erano raffreddate e tra i due ci fu una rottura dolorosa. Deputata dal 1976 al 1994, è stata presidente del Partito radicale transnazionale dal 1991 al 1993, e dal 1993 al 1994 ha ricoperto la carica di segretario. Eletta al Parlamento europeo nel 1979 e nel 1984, è stata riconfermata nelle elezioni europee del giugno 1999, alle quali si è presentata con una propria lista denominata Lista Bonino ottenendo l’8,5% dei consensi.

Chi è Emma Bonino

Ha mantenuto la carica di deputato europeo fino al maggio 2006. A seguito della vittoria del centrosinistra nelle elezioni politiche è stata eletta deputato per la Rosa nel pugno e nominata ministro per il Commercio Internazionale e per le Politiche Europee nel governo Prodi. Alle elezioni politiche del 2008 si è candidata nelle liste del Partito Democratico ed è stata eletta senatrice, divenendo vicepresidente del Senato.