Sondaggio Swg, Vannacci sale e la Lega sprofonda. In calo anche Fratelli d’Italia: cosa è cambiato nell’ultima settimana

Futuro Nazionale torna a salire, mentre proprio il Carroccio che l'ex generale ha abbandonato è in forte calo. Come sono cambiati gli orientamenti di voto negli ultimi sette giorni

È il movimento del generale Roberto Vannacci la forza politica che sale più di tutte nell’ultima settimana, secondo l’ultimo sondaggio Swg per il TgLa7. Cede terreno Fratelli d’Italia che perde lo 0,2%, scendendo al 29,1%. Stabile il Pd al 21,6%. Guadagna un punto decimale invece il M5s, ora al 12,5%. Altrettanto perde Forza Italia, che si attesa al 7,7%. Seguono Verdi e Sinistra stabili al 6,7%. Tra i cali più importanti c’è quello della Lega, che cede lo 0,3% e si attesa ora al 6,2%.

Tra gli altri partiti, c’è quindi quello di Vannacci che può sorridere: guadagnando lo 0,2%, Futuro nazionale sale al 3,6%. Segue Azione, in trend positivo, ora al 3,4%. In lieve calo Italia Viva al 2,3%. Stabile +Europa che non va oltre l’1,5%. Noi Moderati chiude la lista con l’1,1%.