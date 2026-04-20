Sondaggi Swg-La7, cala il Pd, crescono Lega e Forza Italia: ora il centrodestra è di nuovo in testa

La coalizione di governo in risalita al 44,7%, un decimale in più (senza Vannacci) del Campo Largo

Il Pd torna a perdere terreno, così come +Europa, mentre i partiti della maggioranza di governo restano stabili o tornano a crescere. E così il centrodestra torna ad essere in vantaggio, seppur lievissimo, sul campo largo, anche senza il contributo del partito di Roberto Vannacci. È quanto mostrano i dati del nuovo sondaggio Swg per TgLa7 condotto tra il 15 e il 20 aprile. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia è dato stabile in testa agli orientamenti di voto degli italiani al 29,3%. Nel perimetro della maggioranza guadagnano qualcosa sia Forza Italia (ora al 7,8%) che la Lega (ora al 6,5%), mentre Noi Moderati cala di un decimale all’1,1%. Risultato: oggi il centrodestra raccoglierebbe il consenso del 44,7% degli elettori. Appena di più del (futuribile) Campo Largo, in flessione al 44,6%: “colpa” soprattutto del Pd, che cala di uno 0,3% per attestarsi al 21,6% delle intenzioni di voto, neutralizzando i guadagni di Movimento 5 Stelle (ora al 12,4%) e Avs (ora al 6,7%).

I voti «potenziali» per i due schieramenti

Un controsorpasso virtuale del centrodestra sul centrosinistra dunque: la scorsa settimana lo stesso sondaggio proiettava il Campo Largo al 44,7% e il centrodestra al 44,5%. Sempre senza contare l’eventuale apporto di Futuro Nazionale (Vannacci), che oggi raccoglierebbe il 3,4% dei consensi. Fuori dai due schieramenti viene anche al momento computata Azione di Carlo Calenda, data in flessione di due decimali, al 3,3% delle intenzioni di voto.