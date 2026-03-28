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Meloni invita a cena Salvini e Tajani: vertice a tre dopo la sconfitta al referendum. La premier teme un calo nei sondaggi

28 Marzo 2026 - 19:06 Alba Romano
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cena meloni tajani salvini sconfitta referendum
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I leader della maggioranza si sono riuniti nella residenza della presidente del Consiglio a sud di Roma

Non una riunione ufficiale e nemmeno un vertice convocato a Palazzo Chigi, ma una cena lontano dai riflettori. Nella villa romana di Giorgia Meloni, a sud della Capitale, si sono ritrovati venerdì sera i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un incontro informale nei toni, ma carico di significato politico, arrivato poche ore dopo il Consiglio dei ministri.

La sconfitta al referendum

Al centro della discussione, neanche a dirlo, c’è la sconfitta al referendum sulla giustizia. Un passaggio che ha incrinato gli equilibri della maggioranza e acceso nuove tensioni interne, in particolare dentro Fratelli d’Italia e Forza Italia, come testimoniato dalle dimissioni – tra gli altri – di Andrea Delmastro e Daniela Santanchè.

I timori per i sondaggi

Il clima – scrive Repubblica, che ha anticipato la notizia – è tutt’altro che leggero. I partiti della maggioranza temono infatti un calo di consensi, nel caso di Fratelli d’Italia stimato attorno ai due punti percentuali. La linea, per il momento, è improntata alla cautela: capire se si tratta di una battuta d’arresto fisiologica o dell’inizio di una fase più complicata per la maggioranza. In ogni caso, il vertice a tre conferma la volontà della premier di rilanciare l’azione di governo in vista delle elezioni politiche del prossimo anno.

Foto copertina: ANSA/Angelo Carconi

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