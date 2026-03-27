La Rai sbaglia e manda in onda una vecchia puntata di Fiorello. Lui prova ad avvisarli, ma non trova nessuno. Poi gli dicono: «mandiamo subito un fax»

La rivelazione in un video su Instagram di Rosario insieme a Fabrizio Biggio. Ma perdona i vertici di viale Mazzini: «succede, devono stare attenti a troppe reti». Poi il dubbio: «con tutte queste dimissioni, non è che è accaduto anche da noi?».

Venerdì 27 marzo Rai Due ha sbagliato la messa in onda de “La Mattinanza”, che raccoglie il meglio del programma radiofonico “La Pennicanza” di Rosario Fiorello e Fabrizio Biggio del giorno prima. Per errore è andata in onda la stessa puntata già trasmessa il giovedi: una replica quindi della replica della puntata radio. I due conduttori se ne sono accorti subito, e hanno provato a mettersi in contatto con i vertici di Rai2, non trovando però nessuno di primo mattino. Fiorello e Biggio hanno allora deciso di scherzare sull’incidente con una diretta video su Instagram, dove hanno svelato che l’unico ad avere risposto in Rai li ha voluti tranquillizzare: «mandiamo subito un fax a quelli della messa in onda».

FRAME Fiorello-Biggio, il blitz nello studio di Bruno Vespa. ANSA/RAI

Il perdono alla tv pubblica: «hanno troppe reti cui badare, si confondono»

Nella diretta video Fiorello e Biggio hanno anche perdonato ironicamente la Rai per l’errore: «In Rai», hanno detto, «siccome hanno, insomma ragazzi in Rai hanno tre reti, non è che è facile, poi c’è il Rai Play, il Rai Storia, il Rai Yo-Yo, come fai a stare dietro a tutti, è difficile, bisogna anche comprendere che può succedere…». Fiorello ha aggiunto: «Io stamattina ho chiamato chiunque, dormivano tutti, non c’era uno, non c’era uno vivo in Rai. Erano tutti morti, tutti: scusate sta andando in onda la replica della replica, c’è qualcuno, c’è qualcuno, a un certo punto ho chiamato Mediaset, gli ho detto potete fare qualcosa, ora c’è uno di Mediaset che ha chiamato uno della Rai». Poi la rivelazione grottesca, quando finalmente un funzionario Rai ha risposto a Fiorello: «Aspetta ora mandiamo un fax, hanno detto, stanno veramente, qui stiamo veramente, cioè questi stanno a fax ancora…».

Giorgia Meloni a Cinque minuti di Bruno Vespa ANSA/Filippo Attili

L’ipotesi ironica: dopo la furia della Meloni si sono dimessi anche quelli di Rai 2?

Non è stato lo sciopero dei giornalisti la causa dell’errore, perché quello di Fiorello è un programma di intrattenimento e nessuno di loro è giornalista.

@superguidatv Fiorello e l’errore della Rai in diretta su instagram stamattina: “Hanno mandato in tv la REPLICA della REPLICA”. In pratica c’è stato un errore della messa in onda de’ La Pennicanza, anzichè mandare in onda la puntata di ieri, hanno mandato in onda la puntata di 2 giorni fa #fiorello #davedere #lapennicanza ♬ suono originale – SuperGuidaTV – SuperGuidaTV

Ma lo showman ha avanzato a Biggio un’altra ipotesi suggestiva: «Sai che potrebbe essere? Sapete che cosa potrebbe essere? Ho capito. Hai capito? Nelle dimissioni che ci sono in questi giorni, si sono dimessi quelli della messa in onda, perché Giorgia Meloni ha terrorizzato tutti, si stanno dimettendo tutti, quindi la Meloni sta facendo ndo’ coio coio: ha fatto dimettere quelli dei Rai 2! Sicuro, ecco, c’è il dimissionismo, ecco cosa è successo. Finché non ne trovi un altro andrà sempre la replica di oggi…»