Furto in casa di Fiorello in via della Camilluccia: «300 mila euro di bottino»

La villa di Rosario Fiorello in via della Camilluccia a Roma è stata svaligiata. Il bottino ammonta a 300 mila euro. Una banda esperta è riusicta a espugnare l’allarme. I ladri hanno rubato monili in oro, collane esclusive, pietre preziose e diversi orologi. Sono entrati attraverso una porta finestra. La storia la racconta Il Messaggero. La polizia scientifica ha setacciato la casa dopo il furto ma per ora non sono state trovate tracce evidenti. Forse perché i banditi hanno usato guanti in lattice per non lasciare impronte digitali. Al momento del furto la famiglia era fuori città. Ad accorgersi di tutto una donna delle pulizie che aveva in consegna le chiavi dell’abitazione.

Le indagini

La Squadra Mobile dirigerà le indagini a Roma. Gli investigatori hanno rivolto alcune domande di prassi alla donna di servizio. Che ha spiegato loro il funzionamento del sistema d’allarme e descritto con cura le varie stanze della casa. Secondo il quotidiano si cerca negli ambienti dei ladri professionisti. Si cercano degli specialisti. E dunque qualcuno potrebbe esser già stato arrestato in passato e, quindi, potrebbe essere una vecchia conoscenza dei poliziotti. Se fosse così il cerchio sui responsabili potrebbe chiudersi nel giro di qualche settimana. Del resto, riflettono gli investigatori, non sono in tanti a potere organizzare un furto come quello messo a segno a casa di Fiorello. Non viene esclusa, almeno a caldo, l’esistenza di una talpa. È possibile che qualcuno, a conoscenza degli oggetti di valore in casa, possa avere fornito la “dritta” alla banda.

I gioielli

Oltre al basista, si cerca il ricettatore dei gioielli rubati. La polizia vuole provare così a intercettare il tesoro. È il quarto furto che Fiorello subisce nell’abitazione della Camilluccia. Nel 2008 aveva parlato di altri tre saccheggi. E aveva detto di aver fatto blindare casa e di vivere «una vita da galera». Non è bastato.