Furto in villa da Denis Verdini, l’ultimo colpo mentre lui dormiva con la finestra aperta: cosa hanno rubato

I ladri sono riusciti a entrare in casa senza svegliare il proprietario, che si trova ai domiciliari. Mentre lui faceva la pennichella, hanno portato via i primi oggetti preziosi trovati a portata di mano

I ladri sono entrati nella villa di Denis Verdini mentre l’ex banchiere e politico di Forza Italia stava facendo un riposo pomeridiano. Il colpo sarebbe riuscito perché era stata lasciata aperta una finestra, lasciando la casa completamente incustodita. Il fatto è successo in pieno giorno a Villa Montartino, dove vive Verdini alle pendici di Pian de’ Giullari, immersa nella campagna fiorentina. I ladri sono riusciti a entrare senza svegliare il proprietario.

Che cosa hanno rubato da casa di Verdini

I carabinieri che stanno indagando sul caso hanno accertato il furto di vari oggetti preziosi, avvenuto qualche giorno fa. Tra la refurtiva ci sarebbero diversi orologi di valore, oltre ad altri beni di pregio che si trovavano nella villa. L’ex senatore, 74 anni, ha scoperto della visita sgradita solo al risveglio. Non sarebbe la prima volta che la sua villa finisce nel mirino dei ladri. Un altro furto era avvenuto nel 2019.

Verdini ai domiciliari

Verdini si trova agli arresti domiciliari dopo le condanne per bancarotta, tra cui quella legata al crac dell’ex Credito Cooperativo Fiorentino, la banca cooperativa di Campi Bisenzio. A ottobre, dovrà comparire dinanzi al gup di Roma per rispondere dell’accusa di aver approfittato dei permessi per recarsi dal dentista per “evadere” e partecipare ad alcune cene.