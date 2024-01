Commesse Anas, tra gli indagati spunta anche il nome di un ex parlamentare. Oggi gli interrogatori davanti al Gip

Si allarga l’inchiesta della procura di Roma sulle commesse in Anas che ha portato agli arresti domiciliari Tommaso Verdini, figlio dell’ex parlamentare Denis, anch’egli finito sotto indagine: tra gli indagati ci sarebbe anche un ex parlamentare e oggi imprenditore. Si tratta di Vito Bonsignore, 80 anni, che si sarebbe rivolto alla società di Verdini per promuovere progetti relativi ad alcune opere infrastrutturali tra cui la Orte-Mestre e la Ragusa – Catania. Le carte dell’indagine e della Guardia di Finanza contengono ulteriori favori che la ‘cricca’ avrebbe garantito ad esponenti politici per ottenere gli appalti milionari dell’Anas. Un esempio su tutti: i biglietti per La Scala che Tommaso Verdini avrebbe procurato al sottosegretario Federico Freni. Secondo quanto scrive la Gdf, «Verdini si è prodigato a trovare anche un alloggio in hotel, a prenotare la cena in un noto ristorante di Milano a favore del sottosegretario e acquistare dei biglietti per la Prima della Scala». Nella mattina di oggi, 3 gennaio, a piazzale Clodio sono in programma gli interrogatori di garanzia per i soggetti raggiunti da misura cautelare. Nei loro confronti i pm contestano i reati di corruzione e turbativa d’asta.

