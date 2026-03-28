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Daniela Santanché ha una secondo mestiere segreto: lavorare a maglia. L’amica Paola Ferrari: «Sforna maglioni rapidissima».

28 Marzo 2026 - 00:42 Alba Romano
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L’amica del cuore, volto dello sport Rai, si augura con il Corriere della Sera di partire in vacanza con la ministra dimissionaria. Lei per leggere e Daniela per sferruzzare.

Daniela Santanché ha un secondo mestiere segreto: lavorare a maglia.  E ora che con le dimissioni dal ministero del Turismo avrà più tempo libero, potrà riprendere in mano i suoi amati ferri e sfornare maglioni per gli amici. A svelarlo è stata la sua amica da una vita che è diventata sua socia a più riprese: Paola Ferrari, da anni volto noto dello sport Rai, nonché nuora di Carlo De Benedetti.

La conduttrice e giornalista Paola Ferrari ANSA / MATTEO BAZZI

La vocazione svelata in una intervista: quando ha tempo Daniela da maglioni per tutti

La vocazione segreta della Santanché è stata svelata dalla Ferrari in un’intervista al Corriere della Sera per raccontare le ore più difficili dell’amica, che a suo dire avrebbero angosciato più lei della ministra uscente. La Ferrari però aggiunge il lato positivo della vicenda: «Riusciremo a vederci di più. E magari scappare insieme per una vacanza senza social e telefonini. In montagna o in campagna, dove c’è pace. Io a leggere un libro, lei a sferruzzare». L’intervistatrice, Giovanna Cavalli, colta di sorpresa chiede: «Daniela Santanché lady tacco 12 che fa la maglia?». La Ferrari ha risposto svelando: «Uno non ce la vede. Invece sa che è bravissima? È velocissima. Fa maglioni per tutti».

Giorgia Meloni at the Chigi Palace, in Rome, Italy 5 February 2026. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Con la Meloni l’amicizia non si è rotta: giocheranno presto insieme a burraco

La conduttrice sportiva sostiene poi nel colloquio che non si sarebbero rotti in queste ore nonostante il brusco epilogo i rapporti personali fra la Santanché e Giorgia Meloni. «Erano amiche e lo sono ancora», sostiene la Ferrari, «e l’affetto che tra anni c’è tra loro non è stato intaccato. Appena troveranno il tempo si faranno qualche partitella a burraco. Quando giocano insieme sono tremende, impossibili da battere. Daniela e Giorgia si somigliano, hanno la stessa grinta, si sono costruite da sole».

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