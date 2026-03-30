Referendum, i sondaggi: hanno vinto i giudici, non il Campo Largo

Secondo Ipsos vincitori appaiono soprattutto i magistrati (20%; 34% tra chi ha votato Sì) più che non i partiti di opposizione (9% e solo 8% tra chi ha votato No)

I sondaggi sul referendum sulla giustizia che ha visto la vittoria del no dicono che è stato un trionfo dei giudici più che dei partiti del Campo Largo. Nando Pagnoncelli illustra i risultati di una rilevazione di Ipsos pubblicata oggi sul Corriere della Sera e dice che il 45% pensava che l’affluenza sarebbe stata minore, mentre qualcuno (14%) l’aveva prevista e altri (13%) addirittura si sarebbero aspettati un maggior numero di votanti. I più sorpresi sono quelli che hanno votato no: il 57%. Così come il risultato: il 42% avrebbe scommesso sulla vittoria del Sì.

I sondaggi sul referendum

Gli elettori del sì erano convinti al 66% che avrebbero vinto, mentre chi ha votato no si aspettava per il 60% una vittoria del proprio schieramento. Il 35% prevedeva una vittoria netta, il 26% una vittoria con percentuali inferiori. Secondo il 22% degli elettori e il 39% di chi ha votato no ha perso il governo Meloni, mentre il 13% pensa che la vera sconfitta sia la premier. Vincitori appaiono soprattutto i magistrati (20%; 34% tra chi ha votato Sì) più che non i partiti di opposizione (9% e solo 8% tra chi ha votato No). Pochi criticano l’esposizione diretta di Giorgia Meloni nelle ultime settimane (5%).

Il risultato e il governo

Riguardo le conseguenze del voto, il 18% pensa che ci sarà un evidente indebolimento, il 29% pensa che questo indebolimento non sarà rilevante e rientrerà presto, il 30% non si aspetta ricadute sull’esecutivo. Chi ha votato sì non teme gli effetti sul voto. I due terzi di chi ha votato no invece preconizzano un indebolimento netto e duraturo.