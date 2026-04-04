Il no di Sigonella e l’ambasciata iraniana in Italia che cita il sondaggio su La7: «Il governo continui così»

Il sondaggio di Piazza Pulita chiedeva se l'Italia dovesse seguire la linea spagnola, che ha negato l'uso delle proprie basi agli americani per gli attacchi in Iran. Come legge i risultati di quel sondaggio l'ambasciata iraniana in Italia

L’ambasciata iraniana a Roma usa i social per dare una prorpia particolare interpretazione sul caso Sigonella e la posizione del governo italiano. Sul proprio account X, la sede diplomatica di Teheran in Italia cita un sondaggio trasmesso da Piazza Pulita su La7 per sostenere che gli italiani siano largamente contrari alla guerra contro l’Iran, governo Meloni compreso. Il riferimento è alla decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di negare l’atterraggio a bombardieri americani impegnati nei raid su Teheran, presentata dalla diplomazia iraniana come una scelta in linea con la sensibilità dell’opinione pubblica italiana sui temi della pace e del diritto internazionale.

Il messaggio dell’ambasciata: «Consenso sociale e politico contro le azioni militari unilaterali»

Nel post, l’ambasciata scrive che «l’ampio consenso dell’opinione pubblica italiana, così come il sostegno di alcune personalità e correnti politiche del Paese alla decisione di impedire l’uso della base di Sigonella, dimostrano la profondità della sensibilità della società italiana rispetto ai temi della guerra, della pace e del rispetto del diritto internazionale». E aggiunge che «si auspica che il governo italiano, proseguendo su questa linea equilibrata e responsabile, continui a muoversi nella direzione del sostegno alla pace, alla stabilità regionale e al rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale».