Teheran rigetta il nuovo ultimatum di 48 ore di Trump. Wsj: il presidente punta all’escalation – La diretta
Nel trentaseiesimo giorno del conflitto tra Usa, Israele e Iran la notte porta una serie di attacchi su più fronti. Hezbollah rivendica una serie di raid nel nord e nel sud di Israele, colpendo caserme militari e un’area industriale andata a fuoco. Bombardamenti anche su Beirut ed esplosioni segnalate nel nord di Teheran. Sul fronte diplomatico, i media riferiscono che Teheran avrebbe respinto una proposta americana di cessate il fuoco di 48 ore a partire dal 4 aprile, veicolata tramite un paese terzo. Trump aveva lanciato un ultimatum all’Iran chiedendo la riapertura dello stretto di Hormuz, salvo poi annunciare una sospensione in virtù di trattative in corso, prontamente smentite dal regime. Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi ha precisato: «Ricevo messaggi da Witkoff, ma non è trattativa».
Venerdì la contraerea iraniana ha abbattuto un F-15E Strike Eagle: uno dei due piloti sarebbe stato recuperato, mentre le ricerche del secondo sono ancora in corso. In serata Teheran ha rivendicato anche l’abbattimento di un A-10 Warthog precipitato nei pressi di Hormuz, senza conseguenze per il pilota. Sono stati abbattuti inoltre due elicotteri statunitensi inviati per le operazioni di ricerca e soccorso dei piloti dispersi dopo la caduta dell’F-15. L’Iran ha rivendicato l’abbattimento di entrambi i jet americani.
Wsj: Trump punta all'escalation
Alla Casa Bianca si inizia a parlare privatamente di ‘Operazione Epic Fury 2’, ossia della nuova fase della guerra. Si tratta di una forte escalation, destinata – secondo il Wall Street Journal – probabilmente a estendersi a tutto il Medio Oriente. I più stretti collaboratori avrebbero infatti suggerito al presidente Trump di colpire ponti e centrali elettriche iraniane per indebolire i piani missilistici e nucleari di Teheran. Trump ha fatto sua questa argomentazione già nei giorni scorsi, promettendo di bombardare l’Iran e di riportarlo «all’età della pietra».
Teheran rigetta il nuovo ultimatum di 48 ore di Trump
Il comando militare centrale iraniano ha respinto in serata la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di distruggere le infrastrutture vitali del Paese se non verrà accettato un accordo di pace entro 48 ore. Il generale Ali Abdollahi Aliabadi, in una dichiarazione rilasciata dal quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, ha affermato che la minaccia di Trump è stata «un’azione impotente, nervosa, squilibrata e stupida». E, riprendendo il linguaggio religioso del post di Trump sui social media, ha avvertito che «il semplice significato di questo messaggio è che le porte dell’inferno si apriranno per voi».
Netanyahu: distrutto il 70% della capacità dell'Iran di produrre acciaio
Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu ha confermato che Israele ha attaccato gli impianti petrolchimici iraniani, dopo che i media iraniani avevano riportato la notizia della morte di almeno cinque persone in un attacco alla zona petrolchimica di Mahshahr.«Dopo aver distrutto il 70% della loro capacità di produrre acciaio, che viene utilizzato come materia prima per le armi usate contro di noi – ha detto in un video pubblicato su X – oggi abbiamo attaccato i loro impianti petrolchimici». Netanyahu ha anche aggiunto: «Vi avevo promesso che avremmo continuato a colpire il regime terroristico di Teheran, ed è esattamente quello che stiamo facendo».
L'Iran permette all'Iraq il transito nello Stretto di Hormuz
Il comando militare congiunto iraniano Khatam al-Anbiya ha annunciato che l’Iraq sarà esentato da qualsiasi restrizione al transito attraverso lo Stretto di Hormuz. Lo riportano oggi i media iraniani, segnalando un trattamento preferenziale per Baghdad mentre Teheran rafforza il controllo su questa strategica via d’acqua.
Trump: «L'Iran ha 48 ore per un accordo altrimenti sarà l'inferno»
Donald Trump ricorda all’Iran che ha ancora 48 ore per raggiungere un accordo sull’apertura dello Stretto di Hormuz, altrimenti dovrà affrontare affrontare «l’Inferno». «Ricordate quando diedi all’Iran dieci giorni per RAGGIUNGERE UN ACCORDO o APRIRE LO STRETTO DI HORMUZ?», ha scritto Trump su Truth, riferendosi all’ultimatum da lui lanciato il 26 marzo. «Il tempo sta scadendo: mancano 48 ore prima che l’Inferno si scateni su di loro», ha affermato il presidente, aggiungendo: «Gloria a DIO!».
Pasdaran: «Colpita con droni a Hormuz una nave legata a Israele»
I Pasdaran affermano di aver preso di mira una nave «legata a Israele» nello Stretto di Hormuz con un attacco di droni, provocando un incendio. Il comando della Marina della Guardia Rivoluzionaria ha riferito su X che la nave colpita, che «è legata al regime sionista» e «ha preso fuoco», si chiama Msc Ishyka. Secondo siti specializzati, l’imbarcazione è una portacontainer battente bandiera liberiana.
Media Iran: attacco su area centrale nucleare di Busher
L’area della centrale nucleare di Busher, in Iran, è stata presa di mira in raid condotti da Israele e Stati Uniti, che hanno causato una vittima: lo afferma l’agenzia ufficiale iraniana Irna. «Dopo i criminali attacchi di Usa e sionisti, questa mattina di sabato, intorno alle 8:30, un proiettile ha colpito l’area nei pressi della centrale nucleare di Bushehr, nel sud-ovest», ha scritto l’agenzia, aggiungendo che una delle guardie dell’impianto è stata uccisa, ma precisando che non ci sono stati danni alle strutture della centrale.
Iran: colpita area petrolchimica di Mahshahr
Tre grosse esplosioni hanno avuto luogo nelle aziende petrolchimiche iraniane di Fajr 1 e 2, Rejal e Amirkabir, situate in un’area industriale speciale a Mahshahr, nella provincia di Khuzestan: lo ha dichiarato il vice governatore generale Valiollah Hayati, citato dall’Irna, dopo un attacco israelo-statunitense avvenuto attorno alle 10:45 ora locale.
L’entità finale dei danni non è ancora nota, ha aggiunto Hayati. «I complessi petrolchimici di Abu Ali e Bandar Emam, area commerciale di confine di Shalamcheh a Khorramshahr, e anche la città di Ahvaz sono stati presi di mira questa mattina, con gravi danni inflitti a queste città situate nella provincia sud-occidentale di Khuzestan», ha affermato. Stando all’agenzia Tasnim, nell’attacco almeno cinque persone sono rimaste ferite.
Dal leader del parlamento iraniano Ghalibaf minacce sullo stretto di Bab el-Mandab
Il leader del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha fatto riferimento, con minacce velate, allo stretto di Bab el-Mandab, importante punto logistico globale che collega il Mar Rosso al Golfo di Aden e all’Oceano Indiano, e attraverso cui transita il 14% delle spedizioni commerciali mondiali. “Quale quota delle spedizioni globali di petrolio, Gnl, grano, riso e fertilizzanti attraversa lo stretto di Bab el-Mandeb? Quali Paesi e aziende fanno conto sui maggiori volumi di transito attraverso lo stretto?”, ha affermato in un post su X.
La milizia yemenita degli Houthi, sostenuta dall’Iran, ha più volte attaccato navi in transito nel Bab el-Mandab, in supporto alla causa palestinese e all’Iran.
Lo stretto di Hormuz, nel sud dell’Iran, un punto attraverso cui transita circa un quinto del petrolio e del gas naturale liquefatto mondiale, è stato di fatto bloccato dall’Iran durante la guerra in corso tra Stati Uniti e Israele contro il Paese.
Wsj: danni all'ambasciata Usa a Riad più gravi di quanto emerso
Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti governative statunitensi, l’attacco con droni lanciato contro l’ambasciata americana a Riad la notte del 3 marzo ha causato danni molto più gravi di quanto si sapesse. L’offensiva, attribuita all’Iran, è riuscita a violare un’area di sicurezza del complesso diplomatico, devastando pesantemente ben tre piani dell’edificio che, durante il giorno, ospitano solitamente centinaia di lavoratori.
Queste nuove rivelazioni tracciano un quadro nettamente peggiore rispetto a quanto comunicato in un primo momento dalle autorità locali. Subito dopo il raid, infatti, il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita aveva minimizzato l’accaduto, parlando esclusivamente di un incendio circoscritto e di danni strutturali di lieve entità.
Due dissidenti messi a morte in Iran: «Sono terroristi»
L’Iran ha messo a morte altri due uomini con l’accusa di attività terroristiche: Abolhassan Montazer e Vahid Baniamerian. Secondo una dichiarazione della magistratura iraniana, riportata dall’agenzia Tasnim, i due erano accusati di appartenere all’Organizzazione dei Mojahedin del Popolo (MKO), gruppo dissidente con sede all’estero, e di aver costituito cellule armate per compiere attentati nel paese. Avrebbero individuato obiettivi sensibili e vi avrebbero fatto esplodere ordigni con l’obiettivo di destabilizzare la sicurezza nazionale.
Sempre secondo la magistratura, i due avrebbero ricevuto denaro dall’MKO e allestito basi sicure per altri affiliati all’organizzazione, utilizzate anche per la produzione di lanciarazzi e bombe. Le esecuzioni si inseriscono in una serie più ampia: negli ultimi giorni l’Iran ha già giustiziato altre quattro persone con accuse analoghe di appartenenza all’MKO e di condotta terroristica.
Meloni lascia Gedda dopo incontro con bin Salman
Giorgia Meloni ha concluso la tappa saudita del suo tour nel Golfo Persico, dove ieri sera a Gedda è stata ricevuta dal principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman. Secondo quanto comunicato da Palazzo Chigi, il colloquio ha affrontato il dossier militare, con un confronto sull’assistenza difensiva fornita dall’Italia e sulle prospettive diplomatiche per uscire dall’attuale fase di conflittualità regionale. I due leader hanno anche concordato sulla necessità di ripristinare quanto prima la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, nodo cruciale per i flussi energetici globali.
Meloni e Mohammed bin Salman hanno discusso di come garantire la continuità degli approvvigionamenti energetici e contenere le ricadute della crisi su imprese e cittadini. I due hanno inoltre concordato di rafforzare il partenariato strategico avviato in occasione della visita della premier ad Al-Ula nel gennaio 2025, allargandolo a economia, investimenti, infrastrutture, sicurezza e difesa. Da Gedda Meloni è già ripartita per proseguire il tour, che prevede incontri con i leader di Qatar ed Emirati Arabi Uniti.
Esplosioni a Nord di Teheran
Diverse esplosioni sono state udite questa mattina nell’area a nord della capitale iraniana Teheran. Lo riferiscono alcune fonti, tra cui un giornalista dell’Afp e i giornalisti di Al Jazeera Arabic.
A Teheran si festeggia in piazza i caccia Usa abbattuti
Si fa festa per le strade di Teheran dopo la notizia, diffusa dall’esercito iraniano, dell’abbattimento nel giro di poche ore di due aerei statunitensi, un A-10 e un altro velivolo da combattimento. Al Jazeera riferisce, in particolare, che le celebrazioni in corso in queste ore riflettono l’entusiasmo di un intero Paese orgoglioso del suo sistema di difesa e delle capacità del suo esercito. E questo soprattutto dopo che gli americani hanno ripetuto più volte, a cominciare dal presidente Trump, che le capacità di difesa aerea dell’Iran erano state completamente annientate.
Wsj: secondo caccia Usa abbattuto da Iran
Anche il secondo aereo da guerra Usa precipitato venerdì nel Golfo Persico è stato colpito dall’Iran. Lo riporta il Wall Street Journal, confermando quanto rivendicato da Teheran. Il pilota dell’A-10 Thunderbolt, noto come Warthog, è in salvo, mentre il jet non è stato abbattuto in territorio iraniano, hanno riferito fonti a conoscenza dei fatti. Il pilota del jet d’attacco bimotore e monoposto è riuscito a uscire dallo spazio aereo iraniano prima di catapultarsi. Gli Usa, nel frattempo, proseguono le ricerche del militare americano il cui aereo, un F-15E, è stato abbattuto sopra l’Iran. L’altro a bordo è stato già tratto in salvo.
Pentagono: il bilancio dei militari feriti nell'operazione Epic Fury
Sono 365 i militari americani feriti dall’inizio dell’Operazione Epic Fury, quasi cinque settimane fa: lo riferisce il Pentagono fornendo l’aggiornamento della situazione a venerdì, che include il totale già noto di 13 morti. Dei feriti in azione, la maggior parte è costituita dai 247 soldati dell’Esercito. Poi ci sono i 63 militari della Marina, i 19 Marines e i 36 avieri dell’Aeronautica.
Idf: nuovo attacco iraniano con missili
L’esercito israeliano ha annunciato un attacco missilistico iraniano contro il territorio del Paese, mentre la guerra in Medio Oriente entra nella sua sesta settimana. «Poco fa, l’esercito israeliano ha rilevato missili lanciati dall’Iran in direzione del territorio dello Stato di Israele. I sistemi di difesa sono stati mobilitati per intercettare questa minaccia», ha scritto l’esercito sul proprio account Telegram.