Meno arrabbiati, più stressati e poco appagati: ecco come stanno i lavoratori italiani

Uno studio di Gallup ha misurato i livelli di tristezza, stress, rabbia e solitudine dei lavoratori di diversi Paesi del mondo nel 2025

Sono stati diffusi i risultati raccolti nel corso del 2025 dallo State of the Global Workplace, autorevole report annuale sull’esperienza dei dipendenti pubblicato da Gallup, multinazionale americana di analisi e consulenza, che monitora lo stato del lavoro nel mondo. Ad allarmare molto nell’edizione 2026 è il calo del coinvolgimento dei dipendenti a livello globale, che è sceso al 20% nel 2025, registrando il livello più basso dal 2020, con una perdita di produttività stimata in 10 trilioni di dollari per l’economia mondiale. Ma come si sono sentiti o cosa hanno pensato il giorno prima dell’indagine i lavoratori dipendenti italiani? Ecco i risultati delle loro risposte.

Un dipendente su 10 in Italia si sente coinvolto nel suo lavoro

A livello italiano, lo studio riporta come il livello del coinvolgimento dei dipendenti italiani sia aumentato rispetto ai precedenti 12 anni, eguagliando così i valori del 2014. Il minimo storico del 4% era stato registrato nel 2017 e nel 2021. La percentuale di dipendenti soddisfatti è però ancora molto bassa ed è – nel 2025 – ferma all’11 per cento. La media europea è al 12 per cento.

Un italiano su 2 è appagato nella vita lavorativa

Un secondo valore in analisi è quello del senso di appagamento nella vita lavorativa. In questo caso si arrivano a toccare percentuali sensibilmente più alte di tutte quelle registrate negli ultimi 15 anni. Se nel 2010 la percentuale si aggirava al 39%, nel 2025 sarebbe arrivata al 51%, dopo un serie di alti e bassi. Come riporta lo studio, «si tratta di un incremento di 4 punti percentuali rispetto alla media mobile del triennio precedente». In linea se confrontato con la media europea, che è del 49%, ma nettamente migliore di quella mondiale, che si attesta al 34 per cento.

Italiani meno arrabbiati ma più stressati

Buone notizie sul fronte rabbia sul lavoro. A contraddire l’inflazionato paradigma che vede gli italiani sempre in preda a passioni indomabili e cocenti, arriverebbe un dato incoraggiante: solo l’11% dei lavoratori ha dichiarato di aver provato rabbia il giorno precedente all’intervista. Il valore è più basso della media europea, che si attesta al 15%, ed è nettamente più basso della media globale, che sarebbe al 22 per cento. Per l’Italia sarebbe un valore ulteriormente incoraggiante: è uno dei valori più bassi registrati negli ultimi 15 anni, fatta eccezione per il 2024, quando il valore registrato era del 9 per cento. È lo stress sul lavoro, però, a far preoccupare: in Italia, il 51% dei dipendenti ha dichiarato di aver sperimentato molto stress il giorno precedente all’intervista. Dato inferiore rispetto ai picchi del 2018 e 2019, quando aveva toccato il 59%, ma che a sua volta si scontra con il 39% europeo e il 40% globale ed e il più alto dal 2019, dopo 5 anni di – seppur lieve – riduzione.

Tristi sul lavoro come nel resto del mondo, ma un po’ meno soli

Il parametro d’indagine relativo alla tristezza sul lavoro provata nel giorno precedente all’intervista rivela che i dipendenti italiani sarebbero in media più tristi di quelli europei: 22% per la nostra Penisola, contro il 17% del vecchio continente. I valori più alti erano stati registrati negli anni della pandemia, con un picco al 29% nel 2020 e nel 2022. Il risultato non sarebbe particolarmente allarmante se si considera che la media globale è del 23 per cento. Il valore legato alla percezione di solitudine sul lavoro è invece del 14%, contro una media europea del 13% e una globale del 22 per cento.

Per un dipendente su 2 è facile trovare lavoro nella sua città

Il più incoraggiante dei valori riguarda il clima occupazionale percepito dai dipendenti: il 50% dei lavoratori sostiene che sia un buon momento per cercare – e trovare – lavoro nella sua città o nella zona in cui vive. Il risultato è decisamente positivo considerando che rappresenta il valore più alto dal 2010, quando si attestava al 9%, complice con ogni probabilità l’allora recentissima crisi economica globale. L’incremento più netto si e avuto tra il 2022 e il 2025, passando dal 20% al 50 per cento. A livello europeo soffrirebbe comunque un po’ confrontandosi con una media del 57%, mentre a livello globale sarebbe distanziato solo da due punti, con una media del 52 per cento.

I dati a livello globale e le colpe dei manager

Lo studio di Gallup sottolinea come a livello globale, nel 2025, il coinvolgimento dei dipendenti sia diminuito per il secondo anno consecutivo, raggiungendo il livello più basso dal 2020. Al tempo stesso, imputa a molti manager e alla loro gestione la colpa di essere la principale causa del recente calo del coinvolgimento dei dipendenti: ciò sarebbe dovuto al fatto che i datori di lavoro stanno riducendo i ruoli dirigenziali, soprattutto in Asia meridionale e in India, spesso a causa dell’adozione dell’intelligenza artificiale. Lo studio riporta come «il calo maggiore su base annua nel coinvolgimento dei manager si è verificato tra il 2024 e il 2025, quando è diminuito di cinque punti percentuali, passando dal 27% al 22 per cento». La percezione, infine, dello stato di salute del mondo del lavoro si sarebbe ripresa dopo i duri anni della pandemia e dei suoi strascichi, senza però riuscire ad eguagliare i valori del 2019. Infine, per la prima volta negli ultimi tre anni, il benessere globale dei dipendenti ha registrato un miglioramento.