Stipendi troppo bassi, quando scatta il reato di sfruttamento del lavoro

La Cassazione elenca gli "indici" che possono far scattare il reato di sfruttamento

Pagare troppo poco i lavoratori non è solo un illecito civile: a certe condizioni, può diventare un reato. È questo il principio che emerge con chiarezza dalla Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 430/2026, depositata il 17 febbraio 2026, che torna a occuparsi del delitto di sfruttamento del lavoro previsto dall’articolo 603-bis del Codice penale. La Corte ribadisce un punto fondamentale: il pagamento di retribuzioni significativamente inferiori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi non è soltanto una violazione civilistica o amministrativa, ma può integrare un’ipotesi di sfruttamento penalmente rilevante, soprattutto quando si inserisce in un contesto più ampio di abuso dello stato di bisogno dei lavoratori.

Il caso dei lavoratori di un distributore di carburante

La retribuzione deve essere conforme ai minimi previsti dai contratti collettivi applicabili. Il superamento verso il basso di tali soglie non dà solo diritto al pagamento delle differenze, ma può assumere, in presenza di ulteriori elementi, rilievo penale. Il caso concreto riguarda alcuni lavoratori impiegati presso un distributore di carburante. Dalle indagini è emerso che percepivano compensi molto bassi rispetto agli standard contrattuali: paghe di poche centinaia di euro al mese, a fronte di orari di lavoro ben più ampi. A ciò si aggiungevano ulteriori elementi: mancato riconoscimento della tredicesima, straordinari non pagati, condizioni lavorative poco trasparenti e, in alcuni casi, pressioni o minacce in caso di contestazioni. Non si trattava, quindi, di una semplice irregolarità retributiva. Il sistema descritto nella sentenza era un meccanismo strutturato, in cui il datore di lavoro traeva vantaggio da lavoratori in posizione di debolezza, disposti ad accettare condizioni peggiorative pur di mantenere l’occupazione.

Gli elementi sintomatici

Sul piano giuridico, la Cassazione fa una premessa: non basta verificare se la retribuzione sia inferiore ai minimi contrattuali per parlare automaticamente di sfruttamento. Tuttavia, quando lo scostamento è significativo e si accompagna ad altri indici – come orari eccessivi, violazioni sistematiche delle norme, condizioni degradanti o approfittamento dello stato di bisogno – allora si può entrare nell’area del penalmente rilevante. La Corte sottolinea anche che il reato di sfruttamento del lavoro è costruito come fattispecie “a indici”: la legge individua una serie di elementi sintomatici (tra cui proprio la retribuzione sproporzionata rispetto alla quantità e qualità del lavoro) che, se presenti, consentono di qualificare la condotta come penalmente illecita. Non serve che ricorrano tutti contemporaneamente, ma è necessario che il quadro complessivo dimostri un effettivo sfruttamento.

Lo stato di bisogno

Un altro passaggio rilevante riguarda il concetto di “stato di bisogno”. I giudici precisano che non coincide necessariamente con una condizione di povertà estrema: è sufficiente che il lavoratore si trovi in una situazione di debolezza economica o personale tale da limitarne la libertà di scelta. In questo senso, anche lavoratori formalmente regolari e non marginali possono essere considerati vittime di sfruttamento. La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale ormai consolidato, che amplia l’ambito applicativo del reato oltre i casi più estremi (come il caporalato agricolo). Con questa sentenza il reato si estende anche a contesti produttivi ordinari, quando le condizioni di lavoro risultano gravemente squilibrate.

L’avvertimento per i datori di lavoro

Il messaggio che ne deriva è chiaro e ha una portata pratica rilevante per tutti i datori di lavoro: attenzione, perché il tema delle retribuzioni non riguarda solo il diritto del lavoro. Quando si scende troppo al di sotto delle soglie di tutela, il rischio non è soltanto una vertenza o una sanzione amministrativa. In presenza di determinati presupposti, si può entrare nel terreno del diritto penale. In altre parole: pagare troppo poco i dipendenti non è sempre solo un illecito civile. In alcuni casi, può diventare un reato. E le conseguenze, a quel punto, cambiano radicalmente.