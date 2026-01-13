Contratti in bianco, ritmi folli e lavoro minorile, lo scandalo della fabbrica dei Labubu in Cina. L’azienda: «Verificheremo»

L'ong China Labor Watch denuncia le condizioni di lavoro di una grande fabbrica che rifornisce Pop Mart

Dietro lo orecchie a punta e i denti aguzzi dei Labubu, i peluche che hanno dominato il mercato globale dei giocattoli nel 2025, si nasconde una filiera produttiva fatta di dipendenti minorenni e condizioni di lavoro scadenti. Lo denuncia l’ong China Labor Watch, con sede a New York, che sostiene di aver raccolto prove di sfruttamento in uno degli stabilimenti che riforniscono Pop Mart, l’azienda cinese che produce i Labubu.

L’indagine nella fabbrica dello Jiangxi

L’indagine di China Labor Watch è durata tre mesi e si è svolta nella Shunjia Toys, una grande fabbrica nella contea di Xinfeng, nella provincia sud-orientale dello Jiangxi. I ricercatori della ong hanno intervistato oltre 50 lavoratori, tutti impegnati esclusivamente nella produzione dei Labubu, inclusi tre minorenni. Pur essendo legale, in Cina l’impiego di giovani tra i 16 e i 18 anni, la legge prevede tutele specifiche per ritmi di lavoro, carichi di lavoro e obiettivi produttivi che, secondo China Labor Watch, non sarebbero state rispettate.

Contratti in bianco e straordinari fuori controllo

Tra le pratiche più gravi segnalate dall’ong c’è l’uso sistematico di contratti di lavoro firmati “in bianco”. Ai dipendenti, secondo il rapporto, veniva chiesto di inserire solo i dati personali, senza informazioni su salario, durata del contratto, mansioni o previdenza sociale. Il tutto in pochi minuti e con l’indicazione esplicita di non leggere il resto del documento. A questo si aggiungono obiettivi di produzione considerati irrealistici (fino a 4.000 Labubu al giorno per un team di 25-30 persone) e un massiccio ricorso agli straordinari: oltre 100 ore al mese, a fronte di un limite legale fissato a 36.

La risposta di Pop Mart

Pop Mart, che nel 2025 ha visto la linea “The Monsters” generare miliardi di yuan di fatturato, ha dichiarato di prendere seriamente il benessere dei lavoratori e sottoporre i propri fornitori a controlli regolari, inclusi audit indipendenti. L’azienda, inoltre, ha annunciato di aver avviato verifiche interne dopo la segnalazione di China Labor Watch, promettendo interventi correttivi in caso di conferma delle violazioni.

