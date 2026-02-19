Ultime notizie Festival di SanremoGiorgia MeloniOlimpiadi 2026ReferendumTrapianti
ATTUALITÀArrestiDomiciliariGuardia di FinanzaInchiesteLavoro e impresaPalermoSfruttamentoSicilia

L’imprenditore che finisce ai domiciliari per l’accusa di aver sfruttato i dipendenti

19 Febbraio 2026 - 09:46 Alba Romano
embed
imprenditore arresto sfruttamento dipendenti
imprenditore arresto sfruttamento dipendenti
Si tratta del capo di una società di lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli

La Gdf del comando provinciale di Palermo ha eseguito un’ordinanza del gip che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un imprenditore di 62 anni. L’uomo è accusato di sfruttamento del lavoro ed estorsione nei confronti dei propri dipendenti. Oltre al datore di lavoro e rappresentante legale di una società di lavorazione e confezionamento di prodotti ortofrutticoli per la grande distribuzione di Partinico è indagato anche un suo stretto collaboratore.

Le indagini

Al centro delle indagini, coordinate dalla Procura di Palermo, un presunto sistema di abusi a danno dei dipendenti nella concessione di ferie e riposi settimanale oltreché in materia di retribuzione con il pagamento di stipendi difformi rispetto ai contratti collettivi nazionali, talvolta inferiori al 50%. In molti casi, inoltre, contesta l’accusa, i lavoratori sarebbero stati costretti a prelevare in contanti parte del loro già esiguo stipendio per restituirlo al datore di lavoro. I lavoratori che versavano in stato di bisogno erano costretti ad accettare le inique condizioni di lavoro per garantire il sostentamento del nucleo familiare.

Articoli di ATTUALITÀ più letti
1.

«No al nuovo trapianto», il parere del team di cardiologi dopo la visita al bimbo del cuore “bruciato”

2.

La picchia col martello perché non riesce a sorpassare, la follia per strada contro una 25enne in monopattino: il caso a Bari

3.

Il giallo di Sigfrido Ranucci in procura a Milano, lui replica: «Non è vero, ero a Roma»

4.

Bimbo col cuore bruciato, il dolore della madre dopo il no al trapianto: «Rassegnata all’idea che Domenico non ce la farà»

5.

Si presenta con 19 chili di monete da cambiare, lo denunciano: la furbata scoperta in un centro commerciale a Milano

leggi anche
epstein files
ESTERI

Dopo la Camera, anche il Senato Usa approva «con consenso unanime» la legge per rendere pubblici gli Epstein files. Ora manca solo la firma di Trump

Di Cecilia Dardana
donald trump epstein files pubblicazione
ESTERI

Donald Trump cambia (ancora) idea: «Pubblicate gli Epstein Files»

Di Alessandro D’Amato
donald trump epstein files marjorie taylor greene
ESTERI

Epstein files, Trump litiga con la “sua” deputata Maga: «È una pazza, non ha più il mio sostegno»

Di Alessandro D’Amato