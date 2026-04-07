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Maria Anghileri (Confindustria): «In 5 anni sono fuggiti all’estero 190mila giovani» – Il video

07 Aprile 2026 - 13:08 Francesca Milano
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Come trattenere in Italia i giovani per evitare che siano costretti ad andare a cercare lavoro all'estero? Lo spiega la vicepresidente di Confindustria

Un Paese può crescere solo se guarda al futuro. Ma come si fa a progettare un futuro in un Paese da cui sempre più giovani scappano in cerca di occasioni migliori all’estero? Secondo Maria Anghileri, presidente di Confindustria Giovani e vicepresidente di Confindustria, serve ridurre la pressione fiscale, ridurre la burocrazia e puntare su istruzione, natalità e innovazione.

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