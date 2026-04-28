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ESCLUSIVA OPEN – Scontro sulla grazia, ma Nicole Minetti è intanto all’estero

28 Aprile 2026 - 17:34 Sara Menafra
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nicole minetti
nicole minetti
L'ex consigliera regionale di Forza Italia condannata per il caso Olgettine ricevuta la grazia si è allontanata dall'Italia

Graziata da Sergio Mattarella prima dell’esecuzione della pena di affidamento ai servizi sociali, Nicole Minetti si è allontanata dall’Italia, come confermano a Open fonti vicine al dossier. Qualora le dovesse essere ritirato il provvedimento di clemenza, sarebbe difficile eseguirlo.

Nicole Minetti era libera di partire all’estero

Nell’allontanarsi dall’Italia, Minetti non ha commesso nessun illecito. La grazia di per sé è immediatamente applicata e libera dai vincoli il condannato, così come non c’era nessun obbligo in capo a polizia o procura di impedirle di lasciare il paese. Ma il suo allontanamento dall’Italia ora potrebbe portare al governo nuovi imbarazzi.

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