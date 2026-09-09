Portata in ospedale a Rho per un mal di pancia, bimba di due anni muore al Buzzi: si indaga per omicidio colposo

La bimba di due anni è stata trasferita d'urgenza nel capoluogo lombardo dopo un primo arresto cardiaco. La magistratura disporrà l'autopsia e l'iscrizione dei medici nel registro degli indagati come atto a loro garanzia

Una corsa disperata in ospedale per un forte mal di pancia, il rapido e inspiegabile peggioramento, fino al tragico epilogo. È morta così, a soli due anni, una bambina arrivata in fin di vita all’ospedale Buzzi di Milano dopo un primo soccorso all’ospedale di Rho. Una tragedia improvvisa su cui ora la magistratura intende fare piena luce: la Procura meneghina si appresta infatti ad aprire un fascicolo per omicidio colposo. Nelle prossime ore, i medici delle due strutture che si sono occupati della piccola verranno iscritti nel registro degli indagati, un atto formale e a loro garanzia, per poter procedere con l’autopsia e chiarire le cause del decesso.

Il malore e l’arrivo a Rho

Tutto ha avuto inizio nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 8 settembre, quando i familiari, allarmati, hanno accompagnato la bambina al pronto soccorso dell’ospedale di Rho, nell’hinterland milanese. La piccola lamentava forti dolori all’addome ed è stata presa in carico dai sanitari del reparto di urgenza. Invece di migliorare, però, col passare delle ore il quadro clinico è precipitato in modo inaspettato e drastico, fino a culminare in un primo arresto cardiaco.

Il trasferimento al Buzzi

L’equipe medica di Rho è riuscita in un primo momento a stabilizzare i parametri vitali della bambina, disponendo l’immediato trasferimento d’urgenza verso l’ospedale dei bambini “Vittore Buzzi” di Milano. Una corsa contro il tempo che, purtroppo, non è bastata. La bimba è arrivata nella struttura milanese già in condizioni cliniche compromesse e in fin di vita. Questa mattina i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte e, vista la gravità e la dinamica dei fatti, la direzione sanitaria ha immediatamente segnalato l’accaduto in Procura per tutti gli accertamenti del caso.

Le indagini e l’attesa per l’autopsia

Il fascicolo per omicidio colposo è sul tavolo della pm di turno Rosaria Stagnaro, coordinata dal procuratore aggiunto Roberto Piscitello. I magistrati sono in attesa di ricevere l’intera documentazione clinica, fondamentale per tracciare una prima ricostruzione di quanto avvenuto prima a Rho e poi a Milano. Non appena le cartelle saranno acquisite, scatteranno le iscrizioni a garanzia per i medici che hanno avuto in cura la bambina. Un passaggio tecnico obbligato che permetterà ai sanitari coinvolti di nominare i propri consulenti di parte durante l’autopsia. Sarà proprio l’esame medico legale a dover fornire le prime, decisive risposte per capire cosa abbia stroncato la vita della piccola e se vi siano state responsabilità o negligenze.