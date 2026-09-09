Morto a 5 anni dopo la caduta dal terzo piano, tragedia a Genova: la madre soccorsa dopo un malore

Ancora da chiarire sei il bambino fosse solo in casa al momento della caduta. La madre, accorsa sul posto, si è sentita male

È morto il bambino di cinque anni caduto dalla finestra di un appartamento di una palazzina di Begato, quartiere popolare di Genova. Il piccolo è precipitato dal terzo piano. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia, mentre le prime cure al bambino sono state prestate da un’ambulanza della Croce Rossa e da un’automedica inviata dal 118.

Sono in corso in queste ore gli accertamenti per stabilire la dinamica esatta della caduta dal terzo piano: alla polizia il compito di ricostruire cosa sia realmente successo nell’appartamento. Come riporta il Secolo XIX, la madre ha avuto un malore quando è arrivata sul posto.

Le indagini sulla morte del piccolo di cinque anni, caduto dalla finestra di un appartamento nel quartiere genovese di Begato, sono state affidate alla squadra mobile. Gli investigatori stanno sentendo testimoni e vicini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Da appurare se il piccolo fosse da solo in casa. In Liguria si sono verificati due gravi episodi di bambini caduti da balconi o terrazzi nel 2026: uno a Savona e uno a Pietra Ligure (Savona). Nel primo caso, avvenuto a febbraio, un alunno di nove anni è precipitato da un’altezza di circa quattro metri da un terrazzino interno della scuola elementare Papa Giovanni XXIII a causa del cedimento di parte della ringhiera. Nel secondo episodio, a luglio, un bimbo di tre anni è caduto dal balcone.

In aggiornamento