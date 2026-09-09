«È stata la madre a sparare», l’ipotesi sulla tragedia di Pietralata: come avevano ritrovato i corpi in casa

Le prime analisi avevano indicato polvere da sparo sulle mani di entrambi i genitori. L'ipotesi degli inquirenti in attesa della perizia balistica. La scena del delitto descritta dagli investigatori

Sarebbe stata Valentina Pambianco a sparare al marito Luca Abbasciano e alla figlia di cinque anni, prima di rivolgere l’arma contro se stessa. È questa la principale ipotesi emersa dai primi accertamenti sulla morte della famiglia trovata il 31 agosto nell’appartamento di Pietralata, a Roma. La nuova ricostruzione, riportata da Emiliano Orlando per l’agenzia LaPresse, emerge in attesa di un’eventuale conferma dalle analisi tecniche disposte dalla procura. I magistrati di piazzale Clodio hanno infatti disposto una perizia chimico-balistica per stabilire con maggiore certezza chi abbia impugnato la pistola e ricostruire la sequenza dei colpi.

Cosa è successo nella casa di Pietralata

Le prime analisi avevano rilevato tracce di polvere da sparo sulle mani di entrambi i coniugi, anche se in quantità diverse. Dettaglio però che non aveva consentito di stabilire con certezza chi avesse fatto fuoco. La perizia disposta dalla Procura dovrà ora verificare la nuova ipotesi investigativa e chiarire definitivamente la sequenza del duplice omicidio-suicidio di Pietralata.

Gli investigatori stanno cercando il movente anche nelle lettere lasciate dalla coppia, nelle quali emergevano la solitudine le difficoltà economiche: per tentare di curare la bambina i genitori l’avevano portata più volte in una clinica sperimentale in Messico, sostenendo spese per centinaia di migliaia di euro.

La scena nell’appartamento all’arrivo degli investigatori

Quando gli investigatori e il pubblico ministero sono entrati nell’abitazione di via dell’Antracite, hanno trovato il corpo di Abbasciano riverso sul pavimento, vicino a una parete. Pambianco era invece sul letto, uccisa da un colpo di pistola alla bocca. Accanto a lei si trovava la figlia.

L’arma era a terra tra i corpi dei due coniugi. Nell’appartamento sono stati trovati anche due proiettili esplosi a vuoto. Le tracce di sangue avrebbero inoltre permesso di ricostruire gli spostamenti del cane della famiglia, rimasto ferito e poi accasciatosi nella camera da letto.