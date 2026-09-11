L’attentato all’aereo di Zelensky in Moldavia non c’è mai stato

Il drone Shahed è entrato nello spazio aereo moldavo dopo l'atterraggio del presidente ucraino. E si è schiantato a160 km di distanza

L’aereo del presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è stato sfiorato da un drone. Il decollo dell’Airbus A319 è stato semplicemente ritardato. Ma non c’è stato nessun attentato all’aeroporto di Chisinau in Moldavia, quando il presidente ucraino e sua moglie Olena Zelenska erano pronti a decollare per Oslo per partecipare ai funerali di re Harald V. A dirlo è il Corriere della Sera, che ricorda anche come i cieli di Kiev sono chiusi ai voli civili dal 2022. Per questo Zelensky usa gli aeroporti confinanti, tra cui anche quello polacco di Rzeszów.

L’attentato all’aereo di Zelensky in Moldavia

Il quotidiano ricostruisce con fonti che si occupano della gestione del traffico aereo moldavo che l’A319, decollato da Cracovia, era atterrato a Chisinau alle 15.17. Alle 16.20 un drone è entrato nei cieli moldavi. L’aereo di Zelensky doveva ripartire intorno alle 16.30. Proprio mentre il drone era a quota 9 mila metri. Per questo lo spazio aereo moldavo è stato chiuso e Zelensky ha dovuto attendere un’ora prima del decollo. L’A319 ha iniziato a muoversi alle 17.47 e 55 secondi per sollevarsi in aria alle 17.58 quando il drone si era già schiantato (alle 17.15) a 160 chilometri di distanza. Il Cremlino aveva detto che non siera verificata nessuna minaccia nei confronti del velivolo del presidente ucraino.

Le fonti ufficiali

Le fonti ufficiali moldave hanno confermato. Il portavoce del governo Dumitru Ciorici ha dichiarato alla Bbc che la Moldavia ha chiuso il proprio spazio aereo dopo aver notato un drone russo che vi era entrato provenendo dall’Ucraina. «Di conseguenza, tre partenze e quattro arrivi hanno subito dei ritardi», ha aggiunto. «Dopo le 17.20 le autorità hanno confermato che il drone è precipitato ed è esploso… a circa 160 chilometri dall’aeroporto internazionale di Chisinau». Anche i ministeri della Difesa moldavi e rumeno hanno parlato di un drone Shahed proveniente dall’Ucraina che ha sorvolato lo spazio aereo rumeno ed è infine entrato in quello moldavo. Poi è precipitato nei pressi di Mihaileni Vechi.

Rischio esagerato

Tuttavia, i rapporti ufficiali rumeni e moldavi relativi alla traiettoria di volo e alle tempistiche degli spostamenti del velivolo avvalorano l’ipotesi che fosse dotato di propulsione a getto e la Russia ha incrementato notevolmente l’impiego di droni Geran a propulsione a getto nelle ultime settimane. Al di là di questo dettaglio, ciò che conta è che Zelensky e sua moglie sono arrivati sani e salvi a Oslo martedì sera, dove il leader di Kiev ha avuto colloqui con il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e altri funzionari in merito agli aiuti militari. Nella serata di mercoledì il primo ministro Jonas Gahr Store aveva dichiarato all’emittente pubblica Nrk : «L’aereo di Zelensky è stato quasi colpito da un drone durante il decollo dalla Moldavia». E da qui è nato l’equivoco. Ma una fonte ucraina dell’ufficio presidenziale ha dichiarato all’ Afp che il rischio era stato «esagerato».