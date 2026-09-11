Alessandro Di Battista torna in Italia: oggi il volo a tappe e a bassa quota da Cuba. Attesa per il via libera dei medici

L'ex deputato M5S dovrebbe decollare nel pomeriggio da L'Avana a bordo di un'aeroambulanza speciale per evitare sbalzi di pressione. Dopo il ricovero del 29 agosto, la nuova operazione e il no al volo di Stato, il rientro è a un passo

Alessandro Di Battista è pronto a rientrare in Italia. Salvo stop dell’ultimo minuto da parte dei medici dell’Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras de L’Avana, l’ex deputato del Movimento 5 Stelle dovrebbe decollare oggi, venerdì 11 settembre, da Cuba a bordo di un’aeroambulanza speciale, predisposta per volare a bassa quota ed evitare pericolosi sbalzi di pressione. Un rientro atteso e tormentato, arrivato dopo settimane di apprensione, un intervento chirurgico d’urgenza scattato a seguito di un improvviso peggioramento e la scelta dello stesso Di Battista di declinare l’offerta di un volo di Stato sanitario avanzata dal governo italiano.

Il ricovero e l’operazione d’urgenza

La vicenda dell’ex parlamentare era iniziata lo scorso 29 agosto, quando si trovava sull’isola caraibica per realizzare un reportage per Il Fatto Quotidiano. Colpito da lancinanti dolori alla testa, era stato ricoverato in condizioni giudicate subito serie. Dopo un primo momento di apparente miglioramento, durante il quale aveva risposto ai tanti messaggi di solidarietà sui social, la situazione era precipitata la scorsa settimana: la partenza inizialmente programmata era sfumata all’ultimo secondo, costringendolo a un rapido rientro in struttura e a un’operazione chirurgica d’urgenza.

Riserbo e il messaggio dell’associazione Schierarsi

Da quel momento è calato il massimo riserbo per volontà della famiglia e della compagna Sahra Lahouasnia, che lo ha raggiunto a Cuba insieme a Luca Di Giuseppe, amico e presidente dell’associazione “Schierarsi”. A riaccendere le speranze per il ritorno in patria è stato un post diffuso nella notte proprio dalla stessa associazione, che ha il sapore di un congedo definitivo dalla struttura ospedaliera: «Ci teniamo a ringraziare i medici, gli infermieri e i fisioterapisti che in queste ore si stanno prendendo cura di lui prima del rientro in Italia».

Il volo speciale e le polemiche

Per garantire la massima sicurezza clinica dopo le complicazioni dei giorni scorsi, il trasferimento avverrà con un velivolo attrezzato che manterrà una quota ridotta durante la traversata atlantica. Negli ultimi giorni non sono mancate le polemiche legate alla disponibilità manifestata dalle autorità italiane nel garantire un volo di Stato per motivi di salute, opzione poi rifiutata dallo stesso Di Battista. Se gli ultimissimi riscontri clinici confermeranno la stabilità del quadro sanitario, l’arrivo a Roma è previsto nella giornata di domani.