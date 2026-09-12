Gli Houthi tengono in pugno lo stretto di Bab el-Mandeb. Trump: «Ci hanno chiesto di non attaccarli». Ma i miliziani lo smentiscono

L'unico spiraglio per ora resta lunedì, on Oman, dove si terrà un vertice tra Iran, Iraq e i Paesi del Golfo

L’avanzata delle milizie Houthi lungo le coste dello Yemen scuote gli equilibri del Medio Oriente e fa schizzare il prezzo del greggio oltre i 100 dollari al barile. Con la conquista della città portuale di Mocha e dell’isola di Perim, lo gruppo filo-iraniano ha preso il controllo dello stretto di Bab el-Mandeb, interrompendo di fatto la tregua in vigore dal 2022. La mossa, combinata al blocco di fatto dello stretto di Hormuz — dove il traffico navale è sceso sotto le dieci unità al giorno —, consente a Teheran di strangolare i collegamenti marittimi fondamentali per l’export energetico verso l’Occidente.

La posizione di Washington e la replica Houthi

In questo scenario d’alta tensione si inserisce lo scontro verbale tra la Casa Bianca e le milizie yemenite. Da Dublino, il presidente statunitense Donald Trump ha dichiarato che gli Houthi avrebbero contattato direttamente Washington per evitare un’escalation: «Ci hanno chiamato e non vogliono combattere con noi, ci hanno chiesto di non attaccarli». Ma nel giro di poco tempo è arrivata la smentita dell’esponente Houthi Hizam al-Assad che, ai microfoni di Al Jazeera, ha rigettato la versione americana definendo le affermazioni del presidente Usa prive di fondamento e bollando la narrazione della Casa Bianca come una falsificazione della realtà.

Il ruolo degli USA e la reazione di Riad

Nonostante i raid aerei condotti dall’Arabia Saudita su Mocha, le forze locali non sono riuscite a frenare i ribelli. Trump avrebbe già informato il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman che gli Stati Uniti non avvieranno un intervento militare diretto: il supporto americano si limiterà all’intelligence e all’individuazione degli obiettivi, coordinato dal comandante del Centcom Brad Cooper con circa 200 consiglieri sul campo. Nel frattempo, Riad ha dovuto chiudere l’oleodotto East-West a seguito di attacchi con droni attribuiti a milizie irachene.

I canali diplomatici in Oman

Uno spiraglio per limitare i danni sulle rotte commerciali si aprirà lunedì in Oman. Nel Paese arabo si terrà un vertice tra Iran, Iraq e i Paesi del Golfo per negoziare la riapertura di corridoi di navigazione sicuri. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha confermato la volontà di trovare a Muscat un’intesa da sottoporre poi all’Organizzazione Marittima Internazionale.