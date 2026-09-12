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Trump: «Melania non è qui in Irlanda? Forse non sono così socievole» – Il video

12 Settembre 2026 - 16:52 Alba Romano
Il numero uno della Casa Bianca scherza sull'assenza della first lady parlando all'ambasciata Usa a Dublino
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Donald Trump, di ottimo umore, ha fatto sorridere chi presenziava alla residenza dell’ambasciatore americano in Irlanda, spiegando perché la First Lady Melania Trump non lo abbia accompagnato nella visita. «Forse non sono così socievole», ha detto, scatenando una risata generale. Il tycoon ha raccontato che la first lady ha ritenuto eccessiva la durata del volo di sette ore. «Le ho risposto: ‘Mettiti il cappellino ‘Make America Great Again’ e andiamo», suscitando una nuova risata. Ha aggiunto che Melania sta seguendo da casa e manda i suoi saluti alla comunità irlandese.

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