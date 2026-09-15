Ultime notizie Alessandro Di BattistaEmma BoninoFemminicidiGiorgia MeloniSigfrido Ranucci
POLITICAArmiGoverno MeloniMatteo SalviniMoscaRussiaUcrainaVideo

Ucraina, Salvini all’agenzia statale russa: «Niente armi, serve la diplomazia. Il governo non è schierato ma equilibrato» – Il video

15 Settembre 2026 - 14:41 Alba Romano
salvini-intervista-agenzia-russa
salvini-intervista-agenzia-russa
L'intervento del vicepremier al media russo dopo l'incontro a Milano con gli imprenditori italiani attivi a Mosca: «Da giornalista parlo con tutti. Cerco di essere un piccolo costruttore di pace. L'obiettivo? Che tacciano armi»
Google Preferred Site

«L’obiettivo mio e di tutti, o quasi tutti, è mettere fine al conflitto, far tacere le armi e permettere alla diplomazia di tornare a svolgere il proprio ruolo». Lo ha dichiarato Matteo Salvini all’agenzia di stampa russa Tass dopo l’incontro a Milano con gli imprenditori italiani attivi a Mosca. «Da giornalista, il mio dovere è parlare con i giornalisti di tutto il mondo: con i russi, i cinesi, gli americani, gli israeliani, i brasiliani, con chiunque», ha spiegato il vicepremier e Ministro dei Trasporti. Che ha quindi rivendicato la posizione del governo italiano, definendola «il più equilibrata possibile» e sottolineando che «non siamo in guerra contro nessuno».

«Cerco di essere un piccolo costruttore di pace»

Nella sua breve intervista, Salvini ha richiamato l’attenzione anche sulle conseguenze indirette del conflitto. «Anche le parole hanno il loro peso», ha osservato, dicendosi fiducioso che «questo maledetto conflitto finisca il prima possibile» e che non produca ulteriori conseguenze per persone estranee alla guerra. «Quando ce la si prende con gli attori, con i cantanti, con gli sportivi, con gli intellettuali, con i musicisti o con i ballerini vuol dire che si è perso un po’ il senso della misura», ha aggiunto Salvini, definendosi «un piccolo costruttore di pace». «Al ministero – sottolinea – costruisco ponti, allargo porti e aeroporti, modernizzo ferrovie e autostrade. Quindi ricostruire ponti di dialogo fra due Paesi in conflitto per me è fondamentale».

Il ministro ha poi ironizzato sulle critiche rivolte quotidianamente al governo e alla Lega, citando anche i disagi provocati dall’eruzione dell’Etna e la conseguente sospensione dei voli. «Sono riusciti a criticarmi dall’opposizione anche perché il vulcano Etna erutta e quindi l’aeroporto ferma i voli. Però non sta a me bloccare le eruzioni dei vulcani», ha detto.

Articoli di POLITICA più letti
1.

Mario Roggero, no del giudice sulla pena differita «in attesa della grazia». Il gioielliere resta in carcere: negati anche i domiciliari

2.

Beppe Grillo e l’idea di una lista contro Conte. Il segnale sul profilo Whatsapp e la vendetta con l’aiuto di Fedez

3.

Sondaggio Swg-La7: crescono PD e FdI, arretra la Lega. In calo gli indecisi

4.

Di Battista ricoverato al Gemelli, la paura dell’assalto in ospedale: l’appello ad amici e giornalisti

5.

Vannacci in Calabria dopo gli addii al partito (e prima del voto). L’ex di Fn D’Aleo a Open: «Troppi estremisti, con me via altri 70»

leggi anche
strade sicure crosetto
POLITICA

Strade Sicure spacca la maggioranza: la Lega spinge per 10mila militari, Crosetto frena: «Si riordini meglio la Difesa»

Di Stefania Carboni
Giorgia Meloni
POLITICA

«Non vado con chi non aiuta l’Ucraina», Meloni e l’avviso a Salvini prima del voto. La risposta a Vannacci sui video con l’AI: cosa l’ha ferita di più

Di Giulia Norvegno
salvini
POLITICA

Salvini apre ai nordisti ma blinda la leadership: «Condivisione sì, ma niente formule da pentapartito». La stoccata a Vannacci e il voto in autunno

Di Luca Graziani
attilio fontana
POLITICA

Lega, la pax salviniana è già a rischio: Fontana tira dritto sull’associazione del Nord e si prepara a tornare sul palco con Romeo. I dubbi sui governatori

Di Luca Graziani
lega fronda nordisti
POLITICA

Lega ad alta tensione: la fronda nordista lancia la battaglia legale sul vecchio simbolo e si compatta attorno a Romeo e Fontana

Di Alba Romano