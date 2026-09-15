Ucraina, Salvini all’agenzia statale russa: «Niente armi, serve la diplomazia. Il governo non è schierato ma equilibrato» – Il video

L'intervento del vicepremier al media russo dopo l'incontro a Milano con gli imprenditori italiani attivi a Mosca: «Da giornalista parlo con tutti. Cerco di essere un piccolo costruttore di pace. L'obiettivo? Che tacciano armi»

«L’obiettivo mio e di tutti, o quasi tutti, è mettere fine al conflitto, far tacere le armi e permettere alla diplomazia di tornare a svolgere il proprio ruolo». Lo ha dichiarato Matteo Salvini all’agenzia di stampa russa Tass dopo l’incontro a Milano con gli imprenditori italiani attivi a Mosca. «Da giornalista, il mio dovere è parlare con i giornalisti di tutto il mondo: con i russi, i cinesi, gli americani, gli israeliani, i brasiliani, con chiunque», ha spiegato il vicepremier e Ministro dei Trasporti. Che ha quindi rivendicato la posizione del governo italiano, definendola «il più equilibrata possibile» e sottolineando che «non siamo in guerra contro nessuno».

«Cerco di essere un piccolo costruttore di pace»

Nella sua breve intervista, Salvini ha richiamato l’attenzione anche sulle conseguenze indirette del conflitto. «Anche le parole hanno il loro peso», ha osservato, dicendosi fiducioso che «questo maledetto conflitto finisca il prima possibile» e che non produca ulteriori conseguenze per persone estranee alla guerra. «Quando ce la si prende con gli attori, con i cantanti, con gli sportivi, con gli intellettuali, con i musicisti o con i ballerini vuol dire che si è perso un po’ il senso della misura», ha aggiunto Salvini, definendosi «un piccolo costruttore di pace». «Al ministero – sottolinea – costruisco ponti, allargo porti e aeroporti, modernizzo ferrovie e autostrade. Quindi ricostruire ponti di dialogo fra due Paesi in conflitto per me è fondamentale».

Il ministro ha poi ironizzato sulle critiche rivolte quotidianamente al governo e alla Lega, citando anche i disagi provocati dall’eruzione dell’Etna e la conseguente sospensione dei voli. «Sono riusciti a criticarmi dall’opposizione anche perché il vulcano Etna erutta e quindi l’aeroporto ferma i voli. Però non sta a me bloccare le eruzioni dei vulcani», ha detto.